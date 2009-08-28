Samsung Star 5 milyondan fazla sattı

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Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, S5230 kod adını taşıyan ve son kullanıcılar tarafından Star adıyla tanınan dokunmatik ekranlı çoklu ortam telefonunun 5 milyondan fazla sattığını açıkladı. İlk defa geçtiğimiz Mayıs ayında lanse edilen ve sadece ilk 6 hafta içerisinde 1 milyon barajını geçmeyi başaran Star modelinin 5 milyondan fazla satarak bu barajı en hızlı geçen model olduğu açıklandı.

104 x 53 x 11.9 mm boyutlarında olan ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.0-inç dokunmatik ekran ile gelen Samsung Star ayrıca entegre akseloremetre, FM radyo, 3.15MP kamera, 50MB entegre bellek kapasitesi ve microSD bellek kartı gibi detaylara sahip. Star'ın başarısıyla ilgili konuşan Samsung Mobil İletişim Bölümü pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Young-hee Lee, dokunmatik ekranlı telefonlara olan talebin her geçen gün arttığını, Samsung olarak müşterilere çeşitli segmentlerde çok sayıda yeni modeli özel kampanyalar ile sunmaya devam edeceklerini ifade etti.