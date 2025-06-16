Samsung, Tizen akıllı saatlere desteği sonlandırıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, Tizen’li akıllı saatlerine yönelik desteğin resmi olarak Eylül 2025'te sona ereceğini doğruladı. Karar, geçen yıl başlayan kademeli sonlandırma sürecinin son aşamasını işaret ediyor.

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Samsung, 30 Eylül 2024 tarihinden beri Tizen işletim sistemli giyilebilir cihaz kullanıcılarının Galaxy Store’dan ücretli içerik indirmesine izin vermiyor. 31 Mayıs 2025 itibarıyla da ücretsiz içeriklerin indirilmesi mümkün değil. Eylül 2025'in sonuna kadar kullanıcılar artık Galaxy Store üzerinden daha önce satın aldıkları hiçbir içeriği yeniden indiremeyecek.

Eylül 2025 itibarıyla desteği kesilmesi muhtemel Samsung giyilebilir cihazlar

Samsung, Eylül 2025'ten sonra desteği kesecek Tizen işletim sistemli giyilebilir cihazların listesini paylaşmasa da aşağıdaki ürünlerin kaldırılma olasılığı yüksek:

Galaxy Gear Serisi

Samsung Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear 2

Samsung Galaxy Gear S2

Samsung Gear S3 Classic

Samsung Gear S3 Frontier

Galaxy Watch Serisi (Tizen tabanlı)

Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active2

Samsung Galaxy Watch 3

Galaxy Watch 4 serisi ve sonraki modeller Wear OS ile geldiğinden bu geçişten etkilenmiyor. TV tarafında ise Tizen OS sürüyor ve hatta Samsung, yedi yıl destek sunuyor.

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