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    Samsung, Tizen akıllı saatlere desteği sonlandırıyor

    Samsung, Tizen işletim sistemli akıllı saatleri için desteği resmen sonlandırıyor. Eylül 2025 tarihi itibarıyla belli Galaxy Gear ve Galaxy Watch modelleri artık destek görmeyecek.

    samsung galaxy watch desteklenmeyecek modeller eylül 2025 Tam Boyutta Gör
    Samsung, Tizen’li akıllı saatlerine yönelik desteğin resmi olarak Eylül 2025'te sona ereceğini doğruladı. Karar, geçen yıl başlayan kademeli sonlandırma sürecinin son aşamasını işaret ediyor.

    Samsung, 30 Eylül 2024 tarihinden beri Tizen işletim sistemli giyilebilir cihaz kullanıcılarının Galaxy Store’dan ücretli içerik indirmesine izin vermiyor. 31 Mayıs 2025 itibarıyla da ücretsiz içeriklerin indirilmesi mümkün değil. Eylül 2025'in sonuna kadar kullanıcılar artık Galaxy Store üzerinden daha önce satın aldıkları hiçbir içeriği yeniden indiremeyecek.

    Eylül 2025 itibarıyla desteği kesilmesi muhtemel Samsung giyilebilir cihazlar

    Samsung, Eylül 2025'ten sonra desteği kesecek Tizen işletim sistemli giyilebilir cihazların listesini paylaşmasa da aşağıdaki ürünlerin kaldırılma olasılığı yüksek:

    Galaxy Gear Serisi

    • Samsung Galaxy Gear
    • Samsung Galaxy Gear 2
    • Samsung Galaxy Gear S2
    • Samsung Gear S3 Classic
    • Samsung Gear S3 Frontier

    Galaxy Watch Serisi (Tizen tabanlı)

    • Samsung Galaxy Watch
    • Samsung Galaxy Watch Active
    • Samsung Galaxy Watch Active2
    • Samsung Galaxy Watch 3

    Galaxy Watch 4 serisi ve sonraki modeller Wear OS ile geldiğinden bu geçişten etkilenmiyor. TV tarafında ise Tizen OS sürüyor ve hatta Samsung, yedi yıl destek sunuyor.

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    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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