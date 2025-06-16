Samsung, Tizen akıllı saatlere desteği sonlandırıyor

Samsung, 30 Eylül 2024 tarihinden beri Tizen işletim sistemli giyilebilir cihaz kullanıcılarının Galaxy Store’dan ücretli içerik indirmesine izin vermiyor. 31 Mayıs 2025 itibarıyla da ücretsiz içeriklerin indirilmesi mümkün değil. Eylül 2025'in sonuna kadar kullanıcılar artık Galaxy Store üzerinden daha önce satın aldıkları hiçbir içeriği yeniden indiremeyecek.
Eylül 2025 itibarıyla desteği kesilmesi muhtemel Samsung giyilebilir cihazlar
Samsung, Eylül 2025'ten sonra desteği kesecek Tizen işletim sistemli giyilebilir cihazların listesini paylaşmasa da aşağıdaki ürünlerin kaldırılma olasılığı yüksek:
Galaxy Gear Serisi
- Samsung Galaxy Gear
- Samsung Galaxy Gear 2
- Samsung Galaxy Gear S2
- Samsung Gear S3 Classic
- Samsung Gear S3 Frontier
Galaxy Watch Serisi (Tizen tabanlı)
- Samsung Galaxy Watch
- Samsung Galaxy Watch Active
- Samsung Galaxy Watch Active2
- Samsung Galaxy Watch 3
Galaxy Watch 4 serisi ve sonraki modeller Wear OS ile geldiğinden bu geçişten etkilenmiyor. TV tarafında ise Tizen OS sürüyor ve hatta Samsung, yedi yıl destek sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.