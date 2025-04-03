Telefonda Google Asistan nasıl kapatılır?

- Google Asistan kapatma 📱
- Google Asistan sesini kapatma 🤫
- Güç tuşuna basınca açılan Google Asistan nasıl kapatılır 📲
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Google Asistan, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Neredeyse her durumda kullanabiliyor ve sürekli yeni yetenekler kazanıyor. Asistan, işinizi planlayabilir, en sevdiğiniz müzik listesini çalabilir, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebilir ve hatta aklınıza gelebilecek tuhaf soruları yanıtlayabilir. Ancak, aynı zamanda sebepsiz yere ortaya çıkma gibi tuhaf bir alışkanlığı da var. Bunu çözmek için en iyi seçeneğiniz onu tamamen kapatmak. Peki ama Google Asistan nasıl kapatılır? Android telefonda Google Asistan’ı kapatma yöntemi burada.
Google Asistan kapatma 📱
- Google uygulamasını açın
- Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun
- Ayarlar’ı seçin
- Google Asistan’a dokunun
- Genel’e basın
- Google Asistan’ı kapatın
Samsung, Xiaomi, Realme ve diğer akıllı telefon üreticileri, Google uygulamasını farklı yerlere koyar, bulamayabilirsiniz. Hey Google, Google uygulamasını aç komutuyla, telefonun uygulama arama aracını kullanarak, telefonun uygulama çekmecesine veya menülerine bakarak bulabilirsiniz. Google Asistan’ı açmak isterseniz, yukarıdaki adımları tekrarlayın, yalnızca son adımda Google Asistan yanındaki düğmeyi açık konuma getirin.
Google Asistan sesini kapatma 🤫
- Google uygulamasını açın
- Profil fotoğrafınıza dokunun
- Ayarlar’a girin
- Google Asistan’a dokunun
- Hey Google ve Voice Match’i seçin
- Hey Google’ı kapatın
Güç tuşuna basınca açılan Google Asistan nasıl kapatılır 📲
Android telefonlarda varsayılan olarak yan düğmeye basılı tutmak Google Asistan'ı başlatıyor. Google Asistan'ı çoğu zaman kullanmak istemiyorsanız veya kullanmanız gerekmiyorsa bu can sıkıcı olabilir. Neyse ki, güç tuşuna basınca açılan Google Asistan’ı kapatmak mümkün.
- Ayarlar uygulamasına girin
- Sistem’e gidin
- Hareketler'i seçin.
- Güç düğmesine basılı tutun’a dokunun
- Güç menüsünü geçin
Google Asistan, teoride Android ekosisteminin kullanışlı bir parçasıdır. Hatırlatıcılar ayarlamanıza, aramalar yapmanıza ve hatta bir şarkıyı bulmanıza yardımcı olur. Ancak, Google Asistan güç tuşuyla çağrılabildiğinden yanlışlıkla açılabilir veya artık Asistan'ı kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Neden ne olursa olsun, birkaç dokunuşla telefondan Google Asistan'ı kapatmak mümkündür.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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