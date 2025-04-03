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    Telefonda Google Asistan nasıl kapatılır?

    Güç tuşuna basınca Google Asistan açılıyor nasıl kapatılır, ayarları nerededir sıkça merak ediliyor. İşte Android telefonda Google Asistan kapatmak için yapmanız gerekenler:

    Google Asistan, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Neredeyse her durumda kullanabiliyor ve sürekli yeni yetenekler kazanıyor. Asistan, işinizi planlayabilir, en sevdiğiniz müzik listesini çalabilir, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebilir ve hatta aklınıza gelebilecek tuhaf soruları yanıtlayabilir. Ancak, aynı zamanda sebepsiz yere ortaya çıkma gibi tuhaf bir alışkanlığı da var. Bunu çözmek için en iyi seçeneğiniz onu tamamen kapatmak. Peki ama Google Asistan nasıl kapatılır? Android telefonda Google Asistan’ı kapatma yöntemi burada.

    Google Asistan kapatma 📱

    android telefonda google asistanı kapatma Tam Boyutta Gör
    “Hey Google” veya benzer ifadeyle çağrılan Google Asistan, basit bir komutla internette arama yapabilen, uygulamaları açabilen veya hatırlatıcılar ayarlayabilen sesle etkinleştirilen bir yapay zeka aracı. Google Asistan, kullanışlı bir araç olsa da bazen yanlışlıkla çağrılabiliyor. Güç tuşuna basınca Google Asistan’ın açılmasından sıkıldıysanız veya Google Asistan’ı artık kullanmak istemiyorsanız, birkaç basit adımda devre dışı bırakabilirsiniz. İşte telefonda Google Asistan’ı kapatma adımları:
    1. Google uygulamasını açın
    2. Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun
    3. Ayarlar’ı seçin
    4. Google Asistan’a dokunun
    5. Genel’e basın
    6. Google Asistan’ı kapatın

    Samsung, Xiaomi, Realme ve diğer akıllı telefon üreticileri, Google uygulamasını farklı yerlere koyar, bulamayabilirsiniz. Hey Google, Google uygulamasını aç komutuyla, telefonun uygulama arama aracını kullanarak, telefonun uygulama çekmecesine veya menülerine bakarak bulabilirsiniz. Google Asistan’ı açmak isterseniz, yukarıdaki adımları tekrarlayın, yalnızca son adımda Google Asistan yanındaki düğmeyi açık konuma getirin.

    Google Asistan sesini kapatma 🤫

    google asistan sesli komut kapatma Tam Boyutta Gör
    Google Asistan’ı kullanmak istiyor ancak “Hey Google”, “Tamam, Google” gibi sesli komutlarla açılmasını istemiyor olabilirsiniz. Asistan’ı tamamen kapatmadan bu özelliği kapatmanın bir yolu var. Google Asistan sesi nasıl kapatılır? adım adım görelim:
    1. Google uygulamasını açın
    2. Profil fotoğrafınıza dokunun
    3. Ayarlar’a girin
    4. Google Asistan’a dokunun
    5. Hey Google ve Voice Match’i seçin
    6. Hey Google’ı kapatın

    Güç tuşuna basınca açılan Google Asistan nasıl kapatılır 📲

    Android telefonlarda varsayılan olarak yan düğmeye basılı tutmak Google Asistan'ı başlatıyor. Google Asistan'ı çoğu zaman kullanmak istemiyorsanız veya kullanmanız gerekmiyorsa bu can sıkıcı olabilir. Neyse ki, güç tuşuna basınca açılan Google Asistan’ı kapatmak mümkün.

    1. Ayarlar uygulamasına girin
    2. Sistem’e gidin
    3. Hareketler'i seçin.
    4. Güç düğmesine basılı tutun’a dokunun
    5. Güç menüsünü geçin

    Google Asistan, teoride Android ekosisteminin kullanışlı bir parçasıdır. Hatırlatıcılar ayarlamanıza, aramalar yapmanıza ve hatta bir şarkıyı bulmanıza yardımcı olur. Ancak, Google Asistan güç tuşuyla çağrılabildiğinden yanlışlıkla açılabilir veya artık Asistan'ı kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Neden ne olursa olsun, birkaç dokunuşla telefondan Google Asistan'ı kapatmak mümkündür.

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