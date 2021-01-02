Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda

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Samsung 14 Ocak'ta Galaxy S21 serisi ile birlikte Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık modelini tanıtacak. Güney Koreli devin lansman kapsamında sahneye çıkarmayı planladığı bir başka yeni ürün daha var: Galaxy SmartTag.

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Cihaz, Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) tarafından sertifikalandırıldı. Bu da çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. Ürünün fotoğraflarını yayınlayan NCC, aynı zamanda isminin Galaxy SmartTag olduğunu da doğrulamış oldu.

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Değerli eşyalarınız kaybolmayacak

Aksesuar yuvarlak kenarlı kare tasarıma sahip. Üzerinde bir eşyaya veya anahtarlığa tutturulabilmesini sağlayan bir delik olduğunu görüyoruz. Galaxy SmartTag, değerli eşyalarınızın kaybolmasını önlemek üzere tasarlandı. Bluetooth LE veya UWB (Ultra Geniş Bant) kablosuz iletişim teknolojisiyle çalışacak.

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Aksesuarı sırt çantanıza veya anahtarlığınıza takarak bu eşyaları takip edebileceksiniz. Böylece nerede olduklarını bilecek ve kaybetmeyeceksiniz. Benzer bir takip cihazı Apple tarafından da piyasaya süürlecek. Ancak AirTag olarak anılan ürünün ne zaman çıkacağı belli değil.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-smart-tag-live-images-ncc/

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