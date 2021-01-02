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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung 14 Ocak'ta yeni ürünlerini duyuracak. Şirketin etkinlik kapsamında tanıtmaya hazırlandığı takip cihazının görüntüleri internete düştü.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda
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    Samsung 14 Ocak'ta Galaxy S21 serisi ile birlikte Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık modelini tanıtacak. Güney Koreli devin lansman kapsamında sahneye çıkarmayı planladığı bir başka yeni ürün daha var: Galaxy SmartTag.

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    Cihaz, Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) tarafından sertifikalandırıldı. Bu da çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. Ürünün fotoğraflarını yayınlayan NCC, aynı zamanda isminin Galaxy SmartTag olduğunu da doğrulamış oldu.

    Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda
    Tam Boyutta Gör

    Değerli eşyalarınız kaybolmayacak

    Aksesuar yuvarlak kenarlı kare tasarıma sahip. Üzerinde bir eşyaya veya anahtarlığa tutturulabilmesini sağlayan bir delik olduğunu görüyoruz. Galaxy SmartTag, değerli eşyalarınızın kaybolmasını önlemek üzere tasarlandı. Bluetooth LE veya UWB (Ultra Geniş Bant) kablosuz iletişim teknolojisiyle çalışacak.

    Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda
    Tam Boyutta Gör

    Aksesuarı sırt çantanıza veya anahtarlığınıza takarak bu eşyaları takip edebileceksiniz. Böylece nerede olduklarını bilecek ve kaybetmeyeceksiniz. Benzer bir takip cihazı Apple tarafından da piyasaya süürlecek. Ancak AirTag olarak anılan ürünün ne zaman çıkacağı belli değil.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-smart-tag-live-images-ncc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    metehan_bera (muammer yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim aliexpress ten aldığımız Bluetooth Özellikli 1 ya, da 2 dolarlık ürünlerden farkı ne olacak?
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) metehan_bera
    güvenilirlik.
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