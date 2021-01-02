Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda

Samsung 14 Ocak'ta Galaxy S21 serisi ile birlikte Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık modelini tanıtacak. Güney Koreli devin lansman kapsamında sahneye çıkarmayı planladığı bir başka yeni ürün daha var: Galaxy SmartTag.İlginizi Çekebilir Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı
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Cihaz, Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) tarafından sertifikalandırıldı. Bu da çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. Ürünün fotoğraflarını yayınlayan NCC, aynı zamanda isminin Galaxy SmartTag olduğunu da doğrulamış oldu.
Değerli eşyalarınız kaybolmayacak
Aksesuar yuvarlak kenarlı kare tasarıma sahip. Üzerinde bir eşyaya veya anahtarlığa tutturulabilmesini sağlayan bir delik olduğunu görüyoruz. Galaxy SmartTag, değerli eşyalarınızın kaybolmasını önlemek üzere tasarlandı. Bluetooth LE veya UWB (Ultra Geniş Bant) kablosuz iletişim teknolojisiyle çalışacak.
Aksesuarı sırt çantanıza veya anahtarlığınıza takarak bu eşyaları takip edebileceksiniz. Böylece nerede olduklarını bilecek ve kaybetmeyeceksiniz. Benzer bir takip cihazı Apple tarafından da piyasaya süürlecek. Ancak AirTag olarak anılan ürünün ne zaman çıkacağı belli değil.
https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-smart-tag-live-images-ncc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.