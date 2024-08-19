2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung bildiğiniz üzere Galaxy S serisine yeni bir akıllı telefon eklemeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Galaxy S24 FE modelinden bahsediyoruz. Cihaz kısa süre önce Hindistan'da BIS (Hindistan Standartlar Bürosu) sertifikası aldı. Bu da çıkış tarihinin çok yaklaştığını gösteriyor.

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Akıllı telefon SM-S721B/DS modeli numarası ile listelendi. Daha önce aynı model numarasına sahip Galaxy S24 FE, Samsung'un resmi web sitesindeki teknik destek sayfasında ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki, BIS sertifikası yaklaşan cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.

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Galaxy S24 FE ne zaman çıkacak?

Galaxy S24 FE'nin Eylül ayı başlarında Hindistan'da piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Akıllı telefonun, Avrupa başta olmak üzere diğer global pazarlarda ise Ekim ayında çıkış yapması bekleniyor. Cihaz kısa süre önce test platformu Geekbench'in veritabanında görünmüştü.

Samsung Galaxy S24 FE'nin Exynos 2400e işlemci, 6.7 inç Super AMOLED ekran ve güçlü bir kamera sistemiyle geleceği söyleniyor. Akıllı telefonun basına yansıyan diğer muhtemel özelliklerini IP68 sertifikası, 4.565 mAh pil, 25W hızlı şarj desteği ve 5G bağlantısı olarak sıralayabiliriz.

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Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: BIS sertifikası aldı