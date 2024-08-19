Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: BIS sertifikası aldı

Akıllı telefon SM-S721B/DS modeli numarası ile listelendi. Daha önce aynı model numarasına sahip Galaxy S24 FE, Samsung'un resmi web sitesindeki teknik destek sayfasında ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki, BIS sertifikası yaklaşan cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.
Galaxy S24 FE ne zaman çıkacak?
Galaxy S24 FE'nin Eylül ayı başlarında Hindistan'da piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Akıllı telefonun, Avrupa başta olmak üzere diğer global pazarlarda ise Ekim ayında çıkış yapması bekleniyor. Cihaz kısa süre önce test platformu Geekbench'in veritabanında görünmüştü.
Samsung Galaxy S24 FE'nin Exynos 2400e işlemci, 6.7 inç Super AMOLED ekran ve güçlü bir kamera sistemiyle geleceği söyleniyor. Akıllı telefonun basına yansıyan diğer muhtemel özelliklerini IP68 sertifikası, 4.565 mAh pil, 25W hızlı şarj desteği ve 5G bağlantısı olarak sıralayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.