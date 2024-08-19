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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: BIS sertifikası aldı

    Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy S24 FE için artık geri sayıma geçildi. BIS sertifikası alan akıllı telefon Eylül ayında resmiyet kazanabilir.
    Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: BIS sertifikası aldı Tam Boyutta Gör
    Samsung bildiğiniz üzere Galaxy S serisine yeni bir akıllı telefon eklemeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Galaxy S24 FE modelinden bahsediyoruz. Cihaz kısa süre önce Hindistan'da BIS (Hindistan Standartlar Bürosu) sertifikası aldı. Bu da çıkış tarihinin çok yaklaştığını gösteriyor.

    Akıllı telefon SM-S721B/DS modeli numarası ile listelendi. Daha önce aynı model numarasına sahip Galaxy S24 FE, Samsung'un resmi web sitesindeki teknik destek sayfasında ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki, BIS sertifikası yaklaşan cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.

    Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: BIS sertifikası aldı Tam Boyutta Gör

    Galaxy S24 FE ne zaman çıkacak?

    Galaxy S24 FE'nin Eylül ayı başlarında Hindistan'da piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Akıllı telefonun, Avrupa başta olmak üzere diğer global pazarlarda ise Ekim ayında çıkış yapması bekleniyor. Cihaz kısa süre önce test platformu Geekbench'in veritabanında görünmüştü.

    Samsung Galaxy S24 FE'nin Exynos 2400e işlemci, 6.7 inç Super AMOLED ekran ve güçlü bir kamera sistemiyle geleceği söyleniyor. Akıllı telefonun basına yansıyan diğer muhtemel özelliklerini IP68 sertifikası, 4.565 mAh pil, 25W hızlı şarj desteği ve 5G bağlantısı olarak sıralayabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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