    Samsung, bellek kıtlığı nedeniyle RAM fiyatlarını %60 arttırdı

    Yapay zeka veri merkezi yatırımlarının patlaması DRAM fiyatlarını vurdu. Samsung, Eylül ayından bu yana tekil bellek çiplerinin fiyatını yüzde 60’a varan oranlarda artırdı.

    Samsung, bellek kıtlığı nedeniyle RAM fiyatlarını %60 arttırdı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Eylül ayından bu yana tekil bellek çiplerinin fiyatını yüzde 60’a varan oranlarda artırdı. Geçtiğimiz günlerde ise masaüstü bilgisayarlar için kullanılan DRAM bellek modüllerinin yıllık bazda yüzde 170’i aşan artış gösterdiği bildirilmişti. Yapay zeka veri merkezi yatırımlarının patlaması sonucu oluşan bu artışa karşın, bellek üreticileri talebin aniden düşme ihtimali nedeniyle üretimlerini arttırmayı planlamıyor.

    Yapay zeka patlaması birçok bileşende kıtlık yaratıyor

    2025 boyunca yapay zeka altyapısının hızlı biçimde yayılması, kritik donanımlarda talep kaynaklı pek çok darboğazın yaşanmasına neden oldu. Yılın başında çıkan yeni ekran kartı serisiyle GPU kıtlığı baş göstermişti. Bu sorun hafiflerken, veri merkezi inşaatlarının yoğunlaştığı bölgelerde enerji maliyetleri arttı; hatta Microsoft, satın aldığı GPU’ları çalıştıracak kadar güç bulmakta zorlandı. Elon Musk’ın xAI şirketi ise büyük miktarlarda gaz türbini satın aldı ve hatta bir enerji santralini ithal etti.

    Artık yapay zeka patlamasının dalga etkisi daha geniş alanlara yayılıyor ve birkaç aydır bellek piyasası ciddi şekilde etkileniyor. DRAM fiyatları hızla yükseliyor ve perde arkasında Samsung’un çip fiyatlarını çok sert şekilde artırdığı konuşuluyor. Reuters’ın verilerine göre Eylül ayında 32 GB DDR5 bellek için kontrat fiyatı 149 dolarken, şimdi 239 dolara çıkmış durumda.

    Bellek fiyatlarındaki artış en çok kendi bilgisayarını toplayan kullanıcıları etkilemiş gibi görünse de gerçekte DRAM her cihazda kullanılmakta. Bu nedenle ciddi bir kıtlık ya da fiyat artışı; akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, IoT cihazlarından akıllı ev aletlerine kadar geniş bir yelpazeyi etkiliyor.

    Kıtlık sinyalleri, bazı bölgelerde panik alımlarını tetikledi. Reuters’ın Ekim sonunda bildirdiğine göre şirketler, olası tedarik sıkıntılarına karşı stok yapabilmek için normalin iki ya da üç katı sipariş geçmeye başladı.

    Bu durum, yılın başında RTX 50 serisi çıkarken önceki nesil ekran kartlarının fiyatlarının fırlamasına benziyor. DDR4 fiyatları da Ağustos’ta üretimin yavaşlatılması nedeniyle yükseldi. Samsung gibi ileri seviye bellek üreticileri, daha çok yeni nesil tasarımlara ve özellikle AI sunucularında yoğun talep gören HBM belleklerine yönelmiş durumda.

    Asıl problem ise bunun başlangıç olabileceği ihtimali. 2026’da kıtlığın daha da kötüleşmesi bekleniyor. Bazı analistlere göre talep artışı ve yapay zekanın büyüme hızı nedeniyle bu dengesizlik 10 yıla kadar sürebilir.

