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    Samsung'un 7 inç katlanabilir ekranı askeri dayanıklılık sertifikası aldı

    Samsung'un Galaxy Z Fold 5'te kullanılan mevcut nesil 7 inç katlanabilir ekranı, ABD Savunma Bakanlığı'nın son derece zorlu MIL-STD-810G askeri dayanıklılık testini başarıyla geçti.

    Samsung'un katlanabilir ekranı askeri dayanıklılık sertifikası al Tam Boyutta Gör

    Samsung'un katlanabilir ekranları, dayanıklılıklarını kanıtlayan bir belge daha aldı. The Elec internet sitesinin haberine göre şirketin 7 inçlik katlanabilir paneli, ABD Savunma Bakanlığı'nın MIL-STD 810G askeri standart testlerini geçti.

    Katlanabilir cihaz ekranları geleneksel düz panellere göre daha düşük dayanıklılığa sahip olsa da Samsung'un bu dereceyi elde etmiş olması takdire şayan. Sonuçta bu askeri sertifika, ekranın bir dizi sıkı testten başarıyla geçtiğini gösteriyor.

    Ekran değerlendirmesinden bir alıntı şöyle:

    "Test sırasında katlanabilir panel, -10 santigrat derecelik bir ortamda su püskürtülerek panelin dışı 6 mm kalınlığında buzla dondurulduktan sonra bile normal şekilde çalışmaya devam etti ve bu durumu 4 saat boyunca sürdürdü. Ayrıca, cihazın -32 santigrat ile +63 santigrat arasındaki sıcaklıklara iki saat boyunca dayandığı ve bu ani sıcaklık değişimlerinin 12 saat boyunca üç kez tekrarlandığı bir testte herhangi bir performans sorunu yaşanmadı."

    Samsung'un katlanabilir ekranı askeri dayanıklılık sertifikası al Tam Boyutta Gör

    Zorlu şartlarda sorun çıkarmadı

    Şok testinde, kullanıcıların genellikle telefonlarını kullandığı 1.22 metre yükseklikten düşme durumunu simüle eden toplam 26 deneme yapıldı. Şirket yetkilisi, özellikle yerçekimi ivmesi testi gibi MilSpec standardının en zorlu kısımlarını içeren bu testlerde, ürünün dışarıda gerçekleştirilen aktiviteler sırasında herhangi bir sorun yaşamadığını vurguladı.

    Samsung'un askeri dayanıklılık testinden geçen 7 inçlik katlanabilir paneli hali hazırda mevcut Galaxy Z Fold 5'te kullanılıyor. Güney Koreli şirket muhtemelen önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Galaxy Z Fold 6'da da yine aynı ekrana yer verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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