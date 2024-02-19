Samsung'un 7 inç katlanabilir ekranı askeri dayanıklılık sertifikası aldı

Samsung'un katlanabilir ekranları, dayanıklılıklarını kanıtlayan bir belge daha aldı. The Elec internet sitesinin haberine göre şirketin 7 inçlik katlanabilir paneli, ABD Savunma Bakanlığı'nın MIL-STD 810G askeri standart testlerini geçti.
Katlanabilir cihaz ekranları geleneksel düz panellere göre daha düşük dayanıklılığa sahip olsa da Samsung'un bu dereceyi elde etmiş olması takdire şayan. Sonuçta bu askeri sertifika, ekranın bir dizi sıkı testten başarıyla geçtiğini gösteriyor.
Ekran değerlendirmesinden bir alıntı şöyle:
"Test sırasında katlanabilir panel, -10 santigrat derecelik bir ortamda su püskürtülerek panelin dışı 6 mm kalınlığında buzla dondurulduktan sonra bile normal şekilde çalışmaya devam etti ve bu durumu 4 saat boyunca sürdürdü. Ayrıca, cihazın -32 santigrat ile +63 santigrat arasındaki sıcaklıklara iki saat boyunca dayandığı ve bu ani sıcaklık değişimlerinin 12 saat boyunca üç kez tekrarlandığı bir testte herhangi bir performans sorunu yaşanmadı."
Zorlu şartlarda sorun çıkarmadı
Şok testinde, kullanıcıların genellikle telefonlarını kullandığı 1.22 metre yükseklikten düşme durumunu simüle eden toplam 26 deneme yapıldı. Şirket yetkilisi, özellikle yerçekimi ivmesi testi gibi MilSpec standardının en zorlu kısımlarını içeren bu testlerde, ürünün dışarıda gerçekleştirilen aktiviteler sırasında herhangi bir sorun yaşamadığını vurguladı.
Samsung'un askeri dayanıklılık testinden geçen 7 inçlik katlanabilir paneli hali hazırda mevcut Galaxy Z Fold 5'te kullanılıyor. Güney Koreli şirket muhtemelen önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Galaxy Z Fold 6'da da yine aynı ekrana yer verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.