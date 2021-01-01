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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi, Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

    Redmi, Qualcomm'un yeni üst düzey işlemcisiyle donatılmış ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi K11 isimli cihaz Snapdragon 888 işlemcili en ucuz akıllı telefonlardan biri olacak.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi, Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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    Xiaomi kısa süre önce Snapdragon 888 işlemciye sahip ilk akıllı telefon olan amiral gemisi Mi 11'i tanıtmıştı. Şimdi ise Redmi'nin benzer bir hamle yapmaya hazırlandığı bildiriliyor.

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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station isimli Weibo kullanıcısı, bu konuda bazı detaylar paylaştı. Kendisine göre Redmi, "Haydn model K11" kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

    Redmi, Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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    Redmi K11 olarak çıkış yapabilir

    Cihaz büyük olasılıkla Redmi K11 olarak adlandırılacak. Ayrıca söylentilere göre üst düzey Snapdragon 888 işlemciye sahip en ucuz akıllı telefonlardan biri olacak.

    Redmi, Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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    Şu an için Redmi K11 ile ilgili bildiklerimiz bununla sınırlı. Ancak Redmi'nin bir başka yeni akıllı telefonuyla ilgili bilgiler var. Merakla beklenen Redmi K40'ın çok yakında tanıtılacağu söyleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/31/redmi-launch-cheapest-snapdragon-888-smartphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    EGök_G70 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    .
    1 Yanıt Yanıtla
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    Redmi K20 Pro 1 hf. ( Mesaj Silindi ) EGök_G70
    Hocam direk pro olmayan versionu mu 888 ile çıkarıcaklarmış, işlemci hızlanınca umarım kamera stabilizasyonu konusunda da iyileştirme yaparlar. Gerçi redmi k20 pro'da bile bence gayet iyi ama. Birkaç gün sonra bu telefonla kısa film çekicem final projesi olarak bakalım uygun ışık altında filmic pro ile nasıl sonuçlar verecek.
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    High Sierra 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dimensity 1000L, 1000C veya 1000+ daha mantıklı tercihler olabilirdi.
    Realme de aynı kafada ilerliyor. X serisini en sonunda Dimensity 800U & 1000 ile donattı. Huawei keza Enjoy serisini düzene soktu, ısrarla Kirin 710A koymak yerine. Dimensity 720 ile 800U aşağısı çipsetlere gidilmemeli bu devirde artık. Hem performans hem de desteklediği 5G teknolojisi sebebiyle.
    Çünkü S750G ile S765G hayal kalıyor, LG Wing, Oppo Reno3 Pro fiyatlarından anlıyoruz bunu.
    Markaların bir segmenti var. Kimse tanıtılması beklenen Mi 11T ile muazzam teknik özelliklere sahip Mi 11 varken Redmi K11'e yönelmez. Ayrıca K serisi böyle ilerlemiyordu ki? K serisi Mi X T'yi temel alır normalde.

    Örneğin;

    Redmi K20 Pro -> Mi 9T Pro
    Redmi K30 Pro > POCO F2 Pro

    K11'in buradaki anlamını çözemedim.
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    Redmi K20 Pro 1 hf. ( Mesaj Silindi ) High Sierra
    K40 k50 diye gitmesin diye belkide huawei'yle isim çakışması olmasın diye mi11t gibi K11 yapmışlardır.
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    dodofran 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi de redminin olayı bu değil ki. en iyi redmi serisi en fazla g90t ve 720g kullandı şimdiye kadar. daha yükseği zaten direkt normal mi serisi veya poco serisinde kullanılır. redmi serisinin esprisi orta-alt düzeyde fp olması. ha kendi içinde mantıksız bulsam da ben her telefon haberinin altına ''hoo bu ne be haftada bir telefon çıkariyürlar'' diyenlerden değilim. ne kadar çeşitlilik o kadar rekabet o kadar uyguna cihaz alma imkanı.
    not: redmi note 5 kullanıcısı
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    kankixx123 (Samet Biçer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    Redmi pro serisinde hep en son model işlemci kullandılar. Pro serisi Redmi'den sayılmıyor mu? Çok genelleme olmuş redmi.

    Ekleme: Note serisinde yok. Mesela en son çıkan K30 redmi serisine ait. Ultrasında mediatek en son çıkan, prosunda snapdragon en son çıkan model işlemci kullanıldı.
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    20gokhan (Gökhan Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merakla bekliyorum

    K30 pro kullanıcısı
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    solayak27 (hüseyin keske) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Redmi mi bir daha asla



    Redmi note 9s kullanıcısı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi ) solayak27
    Neden? SD720 var.
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