Redmi, Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

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Xiaomi kısa süre önce Snapdragon 888 işlemciye sahip ilk akıllı telefon olan amiral gemisi Mi 11'i tanıtmıştı. Şimdi ise Redmi'nin benzer bir hamle yapmaya hazırlandığı bildiriliyor.

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station isimli Weibo kullanıcısı, bu konuda bazı detaylar paylaştı. Kendisine göre Redmi, "Haydn model K11" kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

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Redmi K11 olarak çıkış yapabilir

Cihaz büyük olasılıkla Redmi K11 olarak adlandırılacak. Ayrıca söylentilere göre üst düzey Snapdragon 888 işlemciye sahip en ucuz akıllı telefonlardan biri olacak.

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Şu an için Redmi K11 ile ilgili bildiklerimiz bununla sınırlı. Ancak Redmi'nin bir başka yeni akıllı telefonuyla ilgili bilgiler var. Merakla beklenen Redmi K40'ın çok yakında tanıtılacağu söyleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/12/31/redmi-launch-cheapest-snapdragon-888-smartphone/

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