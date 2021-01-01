Redmi, Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Xiaomi kısa süre önce Snapdragon 888 işlemciye sahip ilk akıllı telefon olan amiral gemisi Mi 11'i tanıtmıştı. Şimdi ise Redmi'nin benzer bir hamle yapmaya hazırlandığı bildiriliyor.İlginizi Çekebilir Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı
Ayrıca Bkz. "Apple "armut logosu" savaşını mahkeme dışında sürdürecek"
Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station isimli Weibo kullanıcısı, bu konuda bazı detaylar paylaştı. Kendisine göre Redmi, "Haydn model K11" kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.
Redmi K11 olarak çıkış yapabilir
Cihaz büyük olasılıkla Redmi K11 olarak adlandırılacak. Ayrıca söylentilere göre üst düzey Snapdragon 888 işlemciye sahip en ucuz akıllı telefonlardan biri olacak.
Şu an için Redmi K11 ile ilgili bildiklerimiz bununla sınırlı. Ancak Redmi'nin bir başka yeni akıllı telefonuyla ilgili bilgiler var. Merakla beklenen Redmi K40'ın çok yakında tanıtılacağu söyleniyor.
https://www.gizmochina.com/2020/12/31/redmi-launch-cheapest-snapdragon-888-smartphone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Realme de aynı kafada ilerliyor. X serisini en sonunda Dimensity 800U & 1000 ile donattı. Huawei keza Enjoy serisini düzene soktu, ısrarla Kirin 710A koymak yerine. Dimensity 720 ile 800U aşağısı çipsetlere gidilmemeli bu devirde artık. Hem performans hem de desteklediği 5G teknolojisi sebebiyle.
Çünkü S750G ile S765G hayal kalıyor, LG Wing, Oppo Reno3 Pro fiyatlarından anlıyoruz bunu.
Markaların bir segmenti var. Kimse tanıtılması beklenen Mi 11T ile muazzam teknik özelliklere sahip Mi 11 varken Redmi K11'e yönelmez. Ayrıca K serisi böyle ilerlemiyordu ki? K serisi Mi X T'yi temel alır normalde.
Örneğin;
Redmi K20 Pro -> Mi 9T Pro
Redmi K30 Pro > POCO F2 Pro
K11'in buradaki anlamını çözemedim.
not: redmi note 5 kullanıcısı
Ekleme: Note serisinde yok. Mesela en son çıkan K30 redmi serisine ait. Ultrasında mediatek en son çıkan, prosunda snapdragon en son çıkan model işlemci kullanıldı.
K30 pro kullanıcısı
Redmi note 9s kullanıcısı