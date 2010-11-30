Samsung yeni netbook modelini duyurdu: N150-JP05

Netbook pazarının iddialı oyuncularından birisi olan ve yeni yılda pazar payı açısından Asus'un önüne geçmeyi hedef koyan Samsung, ürün gamına yeni bir model daha ekledi. N150-JP05 adını taşıyan mini-bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. Intel'in Atom N455 işlemcisinden güç alan netbook, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile birlikte. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 grafik birimini kullanan netbook üzerinde üç adet USB 2.0 portu ile birlikte 0.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu ve 1.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlöre yer veriliyor.

10.4 x 0.97 ~ 1.37 x 7.4 inç boyutlarında ve 1.2 Kg ağırlığında olan netbook, Windows 7 işletim sistemiyle birlikte sunuluyor. Beraberide gelen standart pil ile 9.7 saate kadar pil ömrü sunan Samsung N150-JP05'in yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatının 310 dolar civarında olduğu belirtiliyor.