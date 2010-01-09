Samsung yeni telefonları S8200 ve Galaxy 2'de 1GHz işlemci kullanıyor

Tam Boyutta Gör

Temsili görsel.

Model çeşitliliği açısından akıllı telefon pazarının belkide en büyük oyuncusu olan Samsung, yeni nesil telefonları için hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Bir süre önce akıllı telefonlar için Bada isimli yeni bir yazılım platformu geliştirmeye başladığını açıklayan Samsung, S8200 modeliyle Bada tabanlı telefonlarını pazara sunmaya başlayacak. Kendi platformuna ek olarak mevcut platformlarla ilgili çalışmalarını da sürdüren firma Android tabanlı Galaxy 2 modeli için de benzer şekilde hazırlıklarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre firmanın her iki yeni modeli de 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcsini kullanacaklar.

3.7-inç AMOLED ekran, 5MP çözünürlüğünde oto-fokus destekli kamera, WiFi, GPS ve HSPA gibi özelliklere sahip olacak yeni telefonları birbirlerinden ayıran temel fark yukarıda da belirttiğimiz gibi kullandıkları işletim sistemi olacak. Teknik özellikleri itibariyle benzer şekilde 1GHz Snapdragon işlemcisi ve 3.7-inç AMOLED ekranla gelen Google Nexus One'a rakip olacakları düşünülen yeni telefonların pazara sunulacakları tarihler hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak Bada tabanlı S8200 modelinin 575$, Android tabanlı Galaxy 2 modelinin ise 645$ seviyesindeki yurt dışı fiyatlarıyla lanse edilmeleri bekleniyor.