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Samsung yeni telefonları S8200 ve Galaxy 2'de 1GHz işlemci kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni telefonları S8200 ve Galaxy 2'de 1GHz işlemci kullanıyor
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Temsili görsel.

Model çeşitliliği açısından akıllı telefon pazarının belkide en büyük oyuncusu olan Samsung, yeni nesil telefonları için hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Bir süre önce akıllı telefonlar için Bada isimli yeni bir yazılım platformu geliştirmeye başladığını açıklayan Samsung, S8200 modeliyle Bada tabanlı telefonlarını pazara sunmaya başlayacak. Kendi platformuna ek olarak mevcut platformlarla ilgili çalışmalarını da sürdüren firma Android tabanlı Galaxy 2 modeli için de benzer şekilde hazırlıklarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre firmanın her iki yeni modeli de 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcsini kullanacaklar.

3.7-inç AMOLED ekran, 5MP çözünürlüğünde oto-fokus destekli kamera, WiFi, GPS ve HSPA gibi özelliklere sahip olacak yeni telefonları birbirlerinden ayıran temel fark yukarıda da belirttiğimiz gibi kullandıkları işletim sistemi olacak. Teknik özellikleri itibariyle benzer şekilde 1GHz Snapdragon işlemcisi ve 3.7-inç AMOLED ekranla gelen Google Nexus One'a rakip olacakları düşünülen yeni telefonların pazara sunulacakları tarihler hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak Bada tabanlı S8200 modelinin 575$, Android tabanlı Galaxy 2 modelinin ise 645$ seviyesindeki yurt dışı fiyatlarıyla lanse edilmeleri bekleniyor.


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sotoxs 9 yıl
bende :)
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talh4wk 9 yıl
puhaahha en üsteki mesaja koptum
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sendemail 9 yıl
samsung star sahıbıyım cok memnunum ,
telefona muzık,video vb. malzeme atmak için itunes ezıyetınden azadeyim(eskı ipod kullanıcısıyım...).Forumda bu cep telefonu haberlerını takıp edıyorum.Google'ın yenı cep telefonu ve nokıa n900 pıyasaya gırdıgınden oturu gerıye kalan tum uretıcı fırmalara yenı sektorlere dogru hayırlı yolculuklar dılıyorum.Kımı arkadaslar haberdekı telefonun arayuzunun ıphone cakması oldugunu dıle getırmıs..iphone tum arayuzu,hatta telefonun kasa sekıl semalını DİREK LG'den araklamıs s.refsiz..Bir de saga sola patent davası acıorlar pıskın piskin..Macos-x de unix in makyajlanmıs halı..ortada gorselden baska bır halt yok...Samsung Bada fazla gecıkırse ,ortalık N900 ve Google phone'nun olacak (n900 ve google phone karsılastırmalı vıdeolarını metacafe de Kıpkay vıdeos baslıgı altında bulabılırsınız..)
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sertacaygun 9 yıl
Death666; iPhone kullacısı mısın ?
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ÇVK 9 yıl
Menü Çin malı replikalar gibi.
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Tolgá 9 yıl
resimdeki telin arayüzünde iş yokki 1ghz olsa ne olur
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DH Misafiri 9 yıl
yaa bu adamlar iyi telefon çıkarma derdinde değiller ki,milleti nasıl daha iyi sömürürüz derdinde...
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marikanwap 9 yıl

DH Misafiri

yaa bu adamlar iyi telefon çıkarma derdinde değiller ki,milleti nasıl daha iyi sömürürüz derdinde...


Apple'da dahil hepsinin derdi bu...
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murders 9 yıl
herkes kendi tarafında son kullanıcıyı sömürme derdinde politikalarıda tıkır tıkır işliyor olan yine bize oluyor :(:(:(
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murders 9 yıl
apple gibi 1 tanede apple sürekli üzerinde oynama yapıo apple iphone daha sonra apple iphone 3G gibi modeller çıkardı ilk alanların zararı oldu :)
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Batuist 9 yıl
Aslında böyle çeşit çeşit bir sürü telefon çıkaracağına apple gibi bir tane çıkarsın tam çıkarsın..
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