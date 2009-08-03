Samsung YM-M1, Nvidia Tegra platformunu kullanıyor ?

Tam Boyutta Gör

Güney Kore merkezli dünya teknoloji devlerinden Samsung'un, Nvidia Tegra platformunu temel alan yeni bir akıllı telefon hazırlığında olduğu kısa bir süre önce gündeme gelmiş ve mobil dünyada ses getirmeyi başarmıştı. Ancak gelen yeni haberlere göre Samsung, akıllı telefon öncesinde Nvidia Tegra tabanlı yeni bir taşınabilir medya oynatıcısını pazara sunabilir. Creative'in Zii işlemcili Zii Egg ile medya oynatıcıları pazarında hem iPod Touch hem de Eylül ayında lanse edilmesi beklenen Zune HD'ye (Nvidia Tegra tabanlı) rakip olması sonrasında artan rekabete Samsung'un yeni bir boyut kazandırması kuvvetle muhtemel görünüyor. Zira Samsung Mobile'ın Kore sitesinde yayınlanan yeni bir tanıtım bu yöndeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

Henüz doğrulanmış olmasa bile tanıtımdaki "Nvidia" ibaresi dikkatlerden kaçmıyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, Tegra ile ilgili açıklamalarında yeni platformun taşınabilir medya oynatıcıları pazarında da yaygınlaşacağını ve sektör devi firmalar tarafından tercih edileceğini ifade etmişti. ARM mimatisini ve GeForce teknolojisini bir araya getiren dolayısıyla düşük güç tüketimini ve yüksek 3D/Video performansını bir araya getiren Tegra platformunun Samsung YP-M1'de kullanılıp kullanılmadığı henüz resmi olarak doğrulanmadı ama görünüşe göre Tegra platformu önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak. ARM eko sisteminin en iddialı üyelerinden birisi olan Tegra platformunu temel alan netbook ve akıllı telefonların yolda olduğunu da hatırlatalım.