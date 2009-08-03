Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung YM-M1, Nvidia Tegra platformunu kullanıyor ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung YM-M1, Nvidia Tegra platformunu kullanıyor ?
Tam Boyutta Gör

Güney Kore merkezli dünya teknoloji devlerinden Samsung'un, Nvidia Tegra platformunu temel alan yeni bir akıllı telefon hazırlığında olduğu kısa bir süre önce gündeme gelmiş ve mobil dünyada ses getirmeyi başarmıştı. Ancak gelen yeni haberlere göre Samsung, akıllı telefon öncesinde Nvidia Tegra tabanlı yeni bir taşınabilir medya oynatıcısını pazara sunabilir. Creative'in Zii işlemcili Zii Egg ile medya oynatıcıları pazarında hem iPod Touch hem de Eylül ayında lanse edilmesi beklenen Zune HD'ye (Nvidia Tegra tabanlı) rakip olması sonrasında artan rekabete Samsung'un yeni bir boyut kazandırması kuvvetle muhtemel görünüyor. Zira Samsung Mobile'ın Kore sitesinde yayınlanan yeni bir tanıtım bu yöndeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

Henüz doğrulanmış olmasa bile tanıtımdaki "Nvidia" ibaresi dikkatlerden kaçmıyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, Tegra ile ilgili açıklamalarında yeni platformun taşınabilir medya oynatıcıları pazarında da yaygınlaşacağını ve sektör devi firmalar tarafından tercih edileceğini ifade etmişti. ARM mimatisini ve GeForce teknolojisini bir araya getiren dolayısıyla düşük güç tüketimini ve yüksek 3D/Video performansını bir araya getiren Tegra platformunun Samsung YP-M1'de kullanılıp kullanılmadığı henüz resmi olarak doğrulanmadı ama görünüşe göre Tegra platformu önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak. ARM eko sisteminin en iddialı üyelerinden birisi olan Tegra platformunu temel alan netbook ve akıllı telefonların yolda olduğunu da hatırlatalım.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sendemail 10 yıl
gıcık bu uretıcıler ,aynı hadıse mobıl ekran kartlarında da var, ornegın mobıl geforce 260m cıktı ,notebook uretıcılerı hala gf 9300 cakmalı modeller cıkartıyor,tegra ,ion platformunu 5 sene sonra anca goruruz...daha stoklar erıyecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 10 yıl
Başlıktaki soru işaretine bir anlam veremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 10 yıl
zaten çince gerekmiyor nvidia yazıyor tegra olmasada olur :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 10 yıl
@DsgnrYgt, M1 modelinin özellik listesinde hemen AMOLED'in altında :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 10 yıl

fx57

@DsgnrYgt, M1 modelinin özellik listesinde hemen AMOLED'in altında :)


Evet, gördüm bende. Abimi çağırdım onun Çince' si var diye, "görmüyonmu la AMOLED' in altında yazıyo" dedi o da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheViperadix 10 yıl
Tegra'yı temel alan Netbooklar ? Netbook alacakatım biraz daha beklemeliyim sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 10 yıl
Hocam ben Nvidia yazan bir yer göremedim, yada Çince' m yetmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aktif Çamur 10 yıl
Samsung-Nvidia
Daha nolsun???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7454 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
arm, nvidia tegra ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim