Samsung Galaxy Z Fold 7, 16 GB RAM seçeneğiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE için depolama ve RAM miktarını açıkladı. Galaxy Z Fold 7, üst konfigürasyonda selefinden daha fazla RAM ile gelecek.

Samsung Galaxy Z Fold 7 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Şimdiye kadar çoğu sızıntı, Galaxy Z Fold 7'nin depolama kapasitesinden bağımsız olarak tüm varyantlarda 12 GB RAM sunacağını öne sürdü. 16 GB RAM seçeneğinin Güney Kore ve Çin gibi belirli pazarlarda sunulacağı söylendi. Ancak, yeni ortaya çıkan resmi liste, Galaxy Z Fold 7'nin küresel sürümünün 16 GB RAM ile geleceğini doğruladı. Ancak, 16GB RAM yalnızca 1TB depolama alanında olacak. 256 GB ve 512 GB sürümleri, tıpkı Fold 6 gibi 12 GB RAM ile gelecek.

Listeye göre Galaxy Z Fold 7 için üç depolama seçeneği, Galaxy Z Flip 7 ve biraz daha uygun fiyatlı Fan Edition olan Galaxy Z Flip 7 FE iki depolama seçeneği sunacak. Samsung’un yeni katlanır telefonlarının bellek ve depolama alanları şu şekilde:

Galaxy Z Fold 7 RAM ve depolama seçeneği

12 GB RAM + 256GB depolama

12 GB RAM + 512GB depolama

16 GB RAM + 1TB depolama

Galaxy Z Flip 7 RAM ve depolama seçeneği

12 GB RAM + 256GB depolama

12 GB RAM + 512GB depolama

Galaxy Z Flip 7 FE RAM ve depolama seçeneği

8 GB RAM + 128GB depolama

8 GB RAM + 256GB depolama

Samsung, Galaxy Z Fold 7'yi 9 Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde resmen tanıtacak. Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE, Galaxy Watch 8 serisi ve diğer cihazlarla birlikte piyasaya sürülecek.

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Samsung Galaxy Z Fold 7, 16 GB RAM ile geliyor

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