Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 7, 16 GB RAM seçeneğiyle geliyor

    Samsung, Unpacked etkinliği öncesinde yeni katlanır telefonları Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Flip7 FE'nin bellek ve depolama bilgilerini paylaştı. Z Fold7, yüksek RAM kapasitesiyle gelecek.

    samsung galaxy z fold 7 kaç gb ram depolama belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE için depolama ve RAM miktarını açıkladı. Galaxy Z Fold 7, üst konfigürasyonda selefinden daha fazla RAM ile gelecek.

    Şimdiye kadar çoğu sızıntı, Galaxy Z Fold 7'nin depolama kapasitesinden bağımsız olarak tüm varyantlarda 12 GB RAM sunacağını öne sürdü. 16 GB RAM seçeneğinin Güney Kore ve Çin gibi belirli pazarlarda sunulacağı söylendi. Ancak, yeni ortaya çıkan resmi liste, Galaxy Z Fold 7'nin küresel sürümünün 16 GB RAM ile geleceğini doğruladı. Ancak, 16GB RAM yalnızca 1TB depolama alanında olacak. 256 GB ve 512 GB sürümleri, tıpkı Fold 6 gibi 12 GB RAM ile gelecek.

    Listeye göre Galaxy Z Fold 7 için üç depolama seçeneği, Galaxy Z Flip 7 ve biraz daha uygun fiyatlı Fan Edition olan Galaxy Z Flip 7 FE iki depolama seçeneği sunacak. Samsung’un yeni katlanır telefonlarının bellek ve depolama alanları şu şekilde:

    Galaxy Z Fold 7 RAM ve depolama seçeneği

    • 12 GB RAM + 256GB depolama
    • 12 GB RAM + 512GB depolama
    • 16 GB RAM + 1TB depolama

    Galaxy Z Flip 7 RAM ve depolama seçeneği

    • 12 GB RAM + 256GB depolama
    • 12 GB RAM + 512GB depolama

    Galaxy Z Flip 7 FE RAM ve depolama seçeneği

    • 8 GB RAM + 128GB depolama
    • 8 GB RAM + 256GB depolama

    Samsung, Galaxy Z Fold 7'yi 9 Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde resmen tanıtacak. Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE, Galaxy Watch 8 serisi ve diğer cihazlarla birlikte piyasaya sürülecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeni sac tava ilk kullanımı dacia sandero stepway 1.0 yorumlar elif şafak urucu noctua nt-h2 audi a3 sedan paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum