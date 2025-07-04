Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği artık akıllı telefon üreticilerinin pil ömrünü ve dayanıklılığını, IP derecesini, her yeni model için düşmeye dayanıklılık ve onarılabilirlik puanlarını gösteren okunması kolay etiketler eklemesini zorunlu kılıyor. Samsung’un yakında tanıtacağı katlanır telefon modeli Galaxy Z Fold 7'nin enerji etiketi sızdırıldı ve cihazın pil ömrü, dayanıklılığı, IP sertifikası ve onarılabilirlik detayları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 7 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Z Fold 7, tek şarjla 40 saate kadar dayanacak

EPREL etiketine göre, Galaxy Z Fold 7 tek şarjla 40 saat 28 dakika dayanacak. Cihaz, 2000 şarj döngüsüne kadar nominal kapasitesinin en az %80'ini koruyacak. Etikette telefonun Galaxy Z Fold 6 ile aynı IP48 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına, düşmelere karşı A derece dayanıklılığa ve tamir edilebilirlik olarak C derecesine sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, telefonun B sınıfı enerji verimliliğine sahip olduğu söyleniyor.

Çeşitli sızıntılara ve söylentilere göre, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 6'dan önemli ölçüde daha ince olacak. Buna rağmen, A sınıfı düşürmeye dayanıklılık ve C Sınıfı onarılabilirliği var ki bu çok etkileyici. Etkileyici olmayan şey ise telefonun selefiyle aynı IP derecesine sahip olması; yani segmentinde en iyisi olmayacak çünkü Vivo'nun kitap tarzı katlanabilir ekrana sahip en son akıllı telefonu X Fold 5, IP59 toz ve suya dayanıklılık sertifikasıyla geliyor.

Galaxy Z Fold 7 ne zaman tanıtılacak?

Samsung, 9 Temmuz’da Unpacked etkinliği düzenleyecek. Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve uygun fiyatlı Galaxy Flip FE ile birlikte Galaxy Watch 8 serisi ve yeni Galaxy Watch Ultra modelinin tanıtılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 7'nin batarya detayları ortaya çıktı

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