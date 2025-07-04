Samsung Galaxy Z Fold 7'nin batarya detayları ortaya çıktı

Samsung Galaxy Z Fold 7, tek şarjla 40 saate kadar dayanacak
EPREL etiketine göre, Galaxy Z Fold 7 tek şarjla 40 saat 28 dakika dayanacak. Cihaz, 2000 şarj döngüsüne kadar nominal kapasitesinin en az %80'ini koruyacak. Etikette telefonun Galaxy Z Fold 6 ile aynı IP48 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına, düşmelere karşı A derece dayanıklılığa ve tamir edilebilirlik olarak C derecesine sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, telefonun B sınıfı enerji verimliliğine sahip olduğu söyleniyor.
Çeşitli sızıntılara ve söylentilere göre, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 6'dan önemli ölçüde daha ince olacak. Buna rağmen, A sınıfı düşürmeye dayanıklılık ve C Sınıfı onarılabilirliği var ki bu çok etkileyici. Etkileyici olmayan şey ise telefonun selefiyle aynı IP derecesine sahip olması; yani segmentinde en iyisi olmayacak çünkü Vivo'nun kitap tarzı katlanabilir ekrana sahip en son akıllı telefonu X Fold 5, IP59 toz ve suya dayanıklılık sertifikasıyla geliyor.
Galaxy Z Fold 7 ne zaman tanıtılacak?
Samsung, 9 Temmuz’da Unpacked etkinliği düzenleyecek. Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve uygun fiyatlı Galaxy Flip FE ile birlikte Galaxy Watch 8 serisi ve yeni Galaxy Watch Ultra modelinin tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: