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Samsung'dan 160GB'lık 1.8-inç hard disk

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
19,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümlerinde sektörün lider firmalarından biri olan Samsung yeni bir rekor ile bir kez daha karşımızda. Samsung 1.8-inç'lik hard disklerde 120GB'lık kapsite rekorunu 160GB'a taşıdı. Mobil pazardaki ağırlığını iyiden iyiye hissetirmek isteyen firma, 80GB'lık çift plakadan oluşan ve 4200rpm dönüş hızına sahip 1.8-inç büyüklüğündeki 160GB'lık yeni hard diski ile sektörü heyecanlandırmayı bir kez daha başardı. Sadece 1 watt'lık güç tüketimi ile dijital kameralar ve MP3 çalarlar başta olmak üzere mobil cihazların yeni vazgeçilmezi olacak gibi görünen Samsung'un 1.8-inç ve 160GB'lık yeni depolama çözümü firmaya göre 40.000MP3 ve 100 yüksek çözünürlüklü (HD) filmi depolayabiliyor. 2010 yılına kadar ciddi şekilde büyümesi beklenen 1.8-inç'lik har disk pazarını domine etmek isteyen Samsung'un çalışmalarına son sürat devam ettiği ve yeni modellerini arka arkaya duyuracağı da konuşulmakta. 160GB'lık MP3 çalarlar da hani kulağa hoş gelmiyor değil. Samsung'un yeni çözümünün piyasaya giriş tarihi ve fiyatı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
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ExECaLiBuR 12 yıl
gayet güzel. toshiba da 2.5" 320 gb 5400 rpm lik hdd nin üretimini başarmış.
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DraGonS 12 yıl
yav intihar mı edelim . SSD lerin fiyatlarını düşürsünler yada masaüstünde kullanılacak adam akıllı hızda hdd teknolojisi geliştirsinler artık noolur!!!
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