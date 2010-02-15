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Samsung'dan alt segmentte konumlandırılan kızaklı telefon; E2550 Monte Slider

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,5b
1
5
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan alt segmentte konumlandırılan kızaklı telefon; E2550 Monte Slider
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Samsung'dan alt segmentte konumlandırılan kızaklı telefon; E2550 Monte Slider
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Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenen Monte ailesinin yeni üyelerinden E2550 Monte Slider, kızaklı tasarımı ve alt segment özellikleriyle göze çarpmakta.

900 ve 1800 MHz'lik GSM frekanslarını destekleyen E2550, 98.5 x 48.5 x 14.35 mm boyutlarında ve 85.5 gram ağırlığında tasarlanmış. MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR, MIDI,SP-MIDI, WAV formatındaki ses dosyalarını; MPEG4 ve H.263 formatındaki video dosyalarını oynatabilen telefonda 2.0 inç 128x160 piksel 262.144 renk ekrana yer verildiğini görüyoruz. Telefonun 12 MB'lık dahili belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar kullanıcıların yardımına koşuyor. Bluetooth veya USB aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilen Monte Slider'da 800 mAh lityum iyon batarya, FM radyo ile 1.3 megapiksellik CMOS kamera bulunduğunu ekleyelim.

 

Samsung'dan alt segmentte konumlandırılan kızaklı telefon; E2550 Monte Slider
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http://www.samsungmwc2010.com/pressrelease_ProductSpecs_01.html Yorum Yaz
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CoreXXX 9 yıl
sony ericsson w595 i gördükden sonra o kızaklı telefonsa diğerleri ne dersiniz. özellikle beyaz kırmızısı
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Bukalemun 9 yıl
E250 kilitleyip piyasayı şişiren / sonrada d900i gibi bir cihazı ve teknoloji varken e251 i çıkaran ve bunu 170-250 tl arası satan zihniyet. 1,3 kameralı bir tlf + piksel i kalitesiz bir cihaz neden çıkartır acaba!!? tamam ucuz / düşük seviye , az bütçeliye ulaş ama TR daki tlf. satışı ve değişen cihaz sayısı hakkında bilgileride mi yok?
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yc#1 9 yıl
Büyük ihtimalle yok.
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Kumandan 9 yıl
3g ?
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..Knight.. 9 yıl
Kumandan

3g ?


Telefonda 3G özelliği bulunmuyor.
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