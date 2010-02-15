Samsung'dan alt segmentte konumlandırılan kızaklı telefon; E2550 Monte Slider

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Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenen Monte ailesinin yeni üyelerinden E2550 Monte Slider, kızaklı tasarımı ve alt segment özellikleriyle göze çarpmakta.

900 ve 1800 MHz'lik GSM frekanslarını destekleyen E2550, 98.5 x 48.5 x 14.35 mm boyutlarında ve 85.5 gram ağırlığında tasarlanmış. MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR, MIDI,SP-MIDI, WAV formatındaki ses dosyalarını; MPEG4 ve H.263 formatındaki video dosyalarını oynatabilen telefonda 2.0 inç 128x160 piksel 262.144 renk ekrana yer verildiğini görüyoruz. Telefonun 12 MB'lık dahili belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar kullanıcıların yardımına koşuyor. Bluetooth veya USB aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilen Monte Slider'da 800 mAh lityum iyon batarya, FM radyo ile 1.3 megapiksellik CMOS kamera bulunduğunu ekleyelim.

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http://www.samsungmwc2010.com/pressrelease_ProductSpecs_01.html