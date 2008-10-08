Samsung'dan tasarımıyla öne çıkan S serisi yeni taşınabilir diskler

Samsung yaptığı açıklama ile S serisi yeni taşınabilir disk ailesini kullanıma sunacağını duyurdu. Firmanın S1 mini ve S2 kod adlı modlelerindne oluşan yeni seri depolama çözümleri özellikle tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. 1.8" boyutundaki S1 mini ve S2 modellerinin 80GB, 120GB, 160GB, 250GB, 320GB ve 500GB gibi farklı kapasite alternatifleriyle pazara giriş yapacağı belirtiliyor.

Bilgisayar ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kurabilen taşınabilir disklerin Kasım ayı içerisinde kar beyazı, piyano siyahı ve şarap kırmızısı gibi farklı renk alternatifleriyle Avrupa pazarında kullanıma sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.