Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan tasarımıyla öne çıkan S serisi yeni taşınabilir diskler

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,7b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung yaptığı açıklama ile S serisi yeni taşınabilir disk ailesini kullanıma sunacağını duyurdu. Firmanın S1 mini ve S2 kod adlı modlelerindne oluşan yeni seri depolama çözümleri özellikle tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. 1.8" boyutundaki S1 mini ve S2 modellerinin 80GB, 120GB, 160GB, 250GB, 320GB ve 500GB gibi farklı kapasite alternatifleriyle pazara giriş yapacağı belirtiliyor.

Bilgisayar ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kurabilen taşınabilir disklerin Kasım ayı içerisinde kar beyazı, piyano siyahı ve şarap kırmızısı gibi farklı renk alternatifleriyle Avrupa pazarında kullanıma sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cnksny 9 yıl
Herkese iyi akşamlar.
Benim problemim genel bir sıkıntı.Mkv formatında olan filmleri bilgisayardan taşınabilir harddiske atarken taşınacak yer için büyük dosya ibaresi çıkıyor.
Bir fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tcthunder 11 yıl
şimdilik en uygun olan maxtor'un one touch 4 mini serisi..ben 320 gb alacaktım fakat bu ürünü görünce kararım değişti....maxtor'dan daha küçük ve tasarım olarak çok daha güzel...320 veya 500 gb lık kapasiteli almak en doğru seçim olacaktır..fiyatları da umarız uygun olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 11 yıl
o değilde kadının tırnaklar ne öyle ya morlu yarısı,diğer yarısı boyanmamış falan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cellchook 11 yıl
bu boyda 500gb kapasiteli... çok kullanışlı olur o zaman. umarım fiyatı da uygun olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Çok hoş yaa harika bir ürün

Samsung bu işi biliyor.Girdiği çoğu alanda da başarılı oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl PES 2009 Lansmanı Röportajı 11 yıl Cebit 2008: Çizgi Elektronik CPU Turkey Standı 11 yıl Cebit 2008: Tunçmatik Standı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim