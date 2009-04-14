SandForce, SF-1000 serisi yeni SSD kontrolcülerini duyurdu

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Kaliforniya merkezli teknoloji firmalarından SandForce yaptığı açıklama ile yeni SSD kontrolcülerini duyurdu. Önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alması beklenen, NAND flash tabanlı depolama birimleri için hazırlanan SF-1000 serisi yeni SSD kontrolcülerinden SF-1500 modeli kurumsal kullanıma yönelik SSD pazarını, SF-1200 modeli ise mobil pazarı hedef alıyor. Hem SLC (Single Level Cell) hem de MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına destek veren yeni kontrolcülerin 512GB'a kadar depolama kapasitesine ve SATA-II arabirimine destek verdikleri belirtiliyor.

Gelişmiş flash yönetim özellikleriyle gelen yeni kontrolcülerin dayanıklılık, performans ve güç verimliliği gibi konularda iddialı olduğu belirtiliyor. Performans tarafında ise 250MB/sn'lik veri aktarım hızını destekleyen ayrıca 30K IOPS değeri sundukları belirtilen SF-1000 serisi yeni SSD kontrolcülerinin muhtemelen Haziran ayı içerisinde örneklendirilmesi, sene sonuna doğru ise OEM tarafta kullanılmaya başlanması bekleniyor.