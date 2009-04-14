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SandForce, SF-1000 serisi yeni SSD kontrolcülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SandForce, SF-1000 serisi yeni SSD kontrolcülerini duyurdu
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Kaliforniya merkezli teknoloji firmalarından SandForce yaptığı açıklama ile yeni SSD kontrolcülerini duyurdu. Önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alması beklenen, NAND flash tabanlı depolama birimleri için hazırlanan SF-1000 serisi yeni SSD kontrolcülerinden SF-1500 modeli kurumsal kullanıma yönelik SSD pazarını, SF-1200 modeli ise mobil pazarı hedef alıyor. Hem SLC (Single Level Cell) hem de MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına destek veren yeni kontrolcülerin 512GB'a kadar depolama kapasitesine ve SATA-II arabirimine destek verdikleri belirtiliyor.

Gelişmiş flash yönetim özellikleriyle gelen yeni kontrolcülerin dayanıklılık, performans ve güç verimliliği gibi konularda iddialı olduğu belirtiliyor. Performans tarafında ise 250MB/sn'lik veri aktarım hızını destekleyen ayrıca 30K IOPS değeri sundukları belirtilen SF-1000 serisi yeni SSD kontrolcülerinin muhtemelen Haziran ayı içerisinde örneklendirilmesi, sene sonuna doğru ise OEM tarafta kullanılmaya başlanması bekleniyor.


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GrAy 10 yıl
input output per second. Değilmi?
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winnerS 10 yıl
yeri midir değil midir bilmiyorum ama IOPS değeri nedir ve ne işe yarar? :)
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max975 10 yıl
bu ara birimler gelişen ssd ler için en önemli araçlar olacak herhalde.
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husNUKE 10 yıl
sanırım ssd alırken ilk bakmamız gereken özelliği kontrol çipi, yabancı sitelerde ssdler hakkında yorum yazanlar hep kontrol çipinden şikayetçi. SSD bilgilerinde yazan maksimum okuma yazma hızlarından çok IOPS değeri daha önemli, windows açılma süresi , programların çalıştırılması gibi işlemlerin hızını daha çok IOPS değeri etkiliyormus.
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