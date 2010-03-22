SanDisk 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartını duyurdu

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Dün yayınladığımız bir haberimizde önde gelen bellek kartı üreticilerinden SanDisk'in, "Büyük Birşey Geliyor" anonsunu sizlerle paylaşmıştık. Firma bugün yaptığı açıklama ile 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartını satışa sundu. Hızla gelişen akıllı telefonlar ve ultra-taşınabilir cihazlar için hazırlanan yüksek kapasiteli yeni bellek kartı, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3-bit hücre tasarımlı NAND flash bellek yongalarını kullanan bellek kartı, 7000 adet şarkıyı ya da saatlerce uzunlukta HD videoyu depolayabiliyor.

SanDisk'in çevrimiçi mağazası üzerinden 200 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulan 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartı, mağazalardaki yerini ise Nisan ayında alacak.