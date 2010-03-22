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SanDisk 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartını duyurdu
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Dün yayınladığımız bir haberimizde önde gelen bellek kartı üreticilerinden SanDisk'in, "Büyük Birşey Geliyor" anonsunu sizlerle paylaşmıştık. Firma bugün yaptığı açıklama ile 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartını satışa sundu. Hızla gelişen akıllı telefonlar ve ultra-taşınabilir cihazlar için hazırlanan yüksek kapasiteli yeni bellek kartı, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3-bit hücre tasarımlı NAND flash bellek yongalarını kullanan bellek kartı, 7000 adet şarkıyı ya da saatlerce uzunlukta HD videoyu depolayabiliyor.

SanDisk'in çevrimiçi mağazası üzerinden 200 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulan 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartı, mağazalardaki yerini ise Nisan ayında alacak.


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sotoxs 9 yıl
transcend yazma hızı2mb/sn imiş. 320 gb olsa ne olur. bugün ver yarın al. hızlı yapamıyorlar galiba teknik olarak olmuyor belkide.
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selahattın ısık 9 yıl
bence mıcro sd kartları telefon için kullanacaksak kapasitede gerekli rakamlara ulaşılmıştır.üreticilerin derslerini yazma okuma hızlarına kaydırmaları gerekmektedir.
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artenis 9 yıl
sandisk e gore buyuk olabılır,
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karmaşık 9 yıl
32 gb sdhc kartın sınır noktası daha ötesi sdxc geriye uyumlu olacağı şüpheli, kartın okuma yazma hızları hakkında bilgi yok
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cihangir151 9 yıl
geçeceksin bunları telefonlar adam gibi video oynatmadan pek işe yaramaz... Zaten micro sd narin bişey zırt bırt bozuluyor zarar görüyor...
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sgnr 9 yıl
Bumuydu çok büyük bişey duyurucaz dedikleri? :P
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Bukalemun 9 yıl
geçen baktım iphone 32gb 3Gs modeline 3,0 mp camera ve 32gb lık hafıza koymuş fiyat 250tl fazla :)) bu tür gelişmelerden haberdar değiller mi?
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