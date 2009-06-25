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SanDisk dünyanın en hızlı 32GB SDHC bellek kartını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk dünyanın en hızlı 32GB SDHC bellek kartını tanıttı
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Depolama çözümleri dünyasının iddialı oyuncularından SanDisk, yüksek performanslı yeni SDHC bellek kartını duyurdu. Firmanın kendi segmentinde "dünyanın en hızlısı" olarak lanse ettiği 32GB kapasiteli SDHC bellek kartının Class 10 performans derecelendirmesine sahip olduğu ve okuma/yazma hızlarının 30MB/sn olduğu açıklandı.

Özellikle orta segmentteki DSLR kameralar için geliştirilen Extreme serisi SDHC bellek kartının Ağustos ayında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz belirtilmedi.


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Python 10 yıl
dünyanın en hızlısı dünyanın en pahallısı olmasında alınabilecek seviyede olsun haber için teşekkürler
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xtreme55 10 yıl
Class 10 bellekler iyice artmaya başladı, bi de adata'dan böle bir haber duysak da sandisk'e dünyalar kadar para bayılmasak..
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