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SanDisk Extreme IV serisi CompactFlash bellek kartlarını kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,1b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk Extreme IV serisi CompactFlash bellek kartlarını kullanıma sunuyor
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Samsung, Seagate ve Toshiba'nın satın almak istediği konuşulan SanDisk, Extreme IV serisi CompactFlash kartlarını kullanıma sunuyor. Almanya'da gerçekleştirilen Photokina fuarında gösterilen 4GB, 8GB ve 16GB'lık kartlardan oluşan serinin bir önceki jenerasyona göre %12.5 daha hızlı olduğu ve 45MB/sn'lik veri aktarım süratini destekledikleri belirtiliyor.

DSLR fotoğraf makinelerinde kullanılmak üzere fotoğrafçıların beklentileri doğrultusunda hazırlanan Extreme IV serisi CompactFlash bellek kartları, ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyor. Elimize ulaşan bilgilere göre 4GB, 8GB ve 16GB'lık CF kartları için önerilen son kullanıcı fiyatı sırasıyla 119.99$, 239.99$ ve 399.99$.


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