SanDisk Extreme Pro serisi yeni nesil Compact Flash bellek kartlarını duyurdu

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Harici depolama çözümlerinde endüstrinin lider isimlerinden SanDisk, DSLR kamera kullanan profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yeni nesil CompactFlash bellek kartlarını duyurdu. Firma tarafından Extreme Pro olarak isimlendirilen yeni seri dahilinde 16GB, 32GB ve 64GB kapasiteli modellere yer verilirken, kullanılan yeni kontrolcü ile 90MB/sn'lik okuma/yazma hızına ulaşılmakta.

42-bit ECC motoru ile gelişmiş veri bütünlüğü sunduğu belirtilen Extreme Pro serisi yeni nesil Compact Flash bellek kartlarının, RTV silikon ile kaplandığı ve 300$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.