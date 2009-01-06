SanDisk netbook bilgisayarlar için hazırladığı 2.nesil SSD'lerini duyurdu

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Günümüzde endüstri standardı olarak kullanılan sabit disklerin yerini alacağı öngörülen katı hâl disklerinin (SSD) yaygınlaşmasında netbook bilgisayarlar önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Rakamlara da yansıyan yüksek satış performansıyla geride bıraktığımız yılın öne çıkan teknolojik ürünü olmayı başaran netbook bilgisayarların SSD'li versiyonları için depolama çözümleri üreten firmaların yarışı hız kazanıyor.

Devam eden küresel ekonomik krize rağmen satış başarısını bu yıl da devam ettireceği tahmin edilen netbook bilgisayarlar için depolama çözümleri hazırlayan firmalardan biri de sektörün lider isimlerinden SanDisk. Geçtiğimiz aylarda aralarında Samsung da olmak üzere bazı firmalar tarafından satın alınabileceği yönünde çeşitli haberler çıkan firma, netbook bilgisayarlar için hazırladığı ikinci nesil SSD modellerini duyurdu.

SanDisk'in ilk jenerasyona göre daha yüksek veri transfer hızı sunmasu beklenen pSSD-P2 ve pSSD-S2 serisi yeni katı hâl disklerinin (SSD), 43nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (multi-level cell) NAND flash yongaların kullandığı ve 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB gibi farklı kapasite alternatiflerine sahip oldukları belirtilmekte. SanDisk'in agresif bir fiyatlandırmayla satışa sunacağı SSD'ler önümüzdeki piyasaya sürülecek.