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SanDisk netbook bilgisayarlar için hazırladığı 2.nesil SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk netbook bilgisayarlar için hazırladığı 2.nesil SSD'lerini duyurdu
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Günümüzde endüstri standardı olarak kullanılan sabit disklerin yerini alacağı öngörülen katı hâl disklerinin (SSD) yaygınlaşmasında netbook bilgisayarlar önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Rakamlara da yansıyan yüksek satış performansıyla geride bıraktığımız yılın öne çıkan teknolojik ürünü olmayı başaran netbook bilgisayarların SSD'li versiyonları için depolama çözümleri üreten firmaların yarışı hız kazanıyor.

Devam eden küresel ekonomik krize rağmen satış başarısını bu yıl da devam ettireceği tahmin edilen netbook bilgisayarlar için depolama çözümleri hazırlayan firmalardan biri de sektörün lider isimlerinden SanDisk. Geçtiğimiz aylarda aralarında Samsung da olmak üzere bazı firmalar tarafından satın alınabileceği yönünde çeşitli haberler çıkan firma, netbook bilgisayarlar için hazırladığı ikinci nesil SSD modellerini duyurdu.

SanDisk'in ilk jenerasyona göre daha yüksek veri transfer hızı sunmasu beklenen pSSD-P2 ve pSSD-S2 serisi yeni katı hâl disklerinin (SSD), 43nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (multi-level cell) NAND flash yongaların kullandığı ve 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB gibi farklı kapasite alternatiflerine sahip oldukları belirtilmekte. SanDisk'in agresif bir fiyatlandırmayla satışa sunacağı SSD'ler önümüzdeki piyasaya sürülecek.


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St Batuhan 10 yıl
eh yavas yavas ucuzlıycak bunlarda ;) güzel gelişme ;)
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sampiyon bilo 10 yıl
nm düzeyi düştükçe performans artacak,fiyat,üretim kolaylığı ve güç tüketimi azalacaktır.
Bekleyip göreceğiz.
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merhaba_2233 10 yıl
bir netbook ta işletim sisteminin olduğu bölüm ssd modeller kalan kısım mekanik hardisk kullanmıştı sanırım msı tam hatırlamıyorum ama ssd lerin pahalı olduğu bu dönemde en azından melez diskler yaygınlaşsa iyi olurdu
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max975 10 yıl
ssd ler bence netbooklarda daha fazla yaygınlaşacak
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
32 64 GB bune ya en azından 160GB gerek
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JackDaniels 10 yıl
adı yeni nesil ama kapasiteler hala eski nesil
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