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SanDisk netbook'lara özel yeni SSD'lerinin satışına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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SanDisk netbook'lara özel yeni SSD'lerinin satışına başlıyor
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Harici depolama çözümlerinde dünya devi isimlerden birisi olan SanDisk, son dönemin en popüler donanım segmentleri arasında yer alan maliyet odaklı mini-bilgisayarlara yani netbook'lara özel SSD'lerinin satışına başlıyor. Firmanın pSSD S2 ve pSSD P2 serileri altında hazırladığı yeni SSD'ler modeline göre 8GB, 16G, 32GB ve 64GB'lık depolama kapasiteleriyle geliyorlar. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan ve 4 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan pSSD serisi netbook odaklı yeni depolama çözümlerinin özellikle yazma hızını arttırmak için nCache adı verilen özel bir teknoloji ile donatıldıkları belirtiliyor.

SanDisk tarafında resmi fiyatları henüz açıklanmayan pSSD serisi NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerinin iddialı bir fiyatlandırma ile pazara giriş yapacakları belirtilyior.


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maniac 10 yıl
@sertacaygun
Sanırım böyle bişey istediniz ;-) hepsiburada.com/...
mavibilgisayar.com/...
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maniac 10 yıl
İyide buna benzer ürünler zaten vardı :) asnet.com.tr/...
Burada da görüldüğü üzere ürünler bir süredir piyasada hatta Türkiyede. Hepsiburada ve Mavi de de satılıyor ...
Ha bunların hızı ve kapasitesine gelince bu tarz ürünler netbook yada kiosk gibi ürünlerde özellikle gömülü sistemlerde kullanılmak üzere düşünüldüğü için bence hem hız hem de kapasiteleri yeterli..
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sonyman 10 yıl
veri kurtarma için yedekli çalışan sitemler çıkar hrealde.başka türlü zorr gibi görünüyor fiziksel bir değişiklik söz konusu olmadığı için.
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1963bursa 10 yıl
OCZ nin Colossus 1TB SSD leri olduğu sürece bunlar zaten sadece dizüstülere çıkarabilirler bu boyutlarla...:D:D:D:D
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tanak 10 yıl
ssd lerin yılı olacak 2010 galiba.
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hasanmustafa06 10 yıl
ssdler güzel ve hızlı ama
içinden veri kurtarılamıyor
aynı flash belekler gibi
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sertacaygun 10 yıl
Görünüşleri ilginç valla, soğutma amaçlı bir kutu içerisinde olsaydı keşke.
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Zero Limit 10 yıl
böyle satılmaz zaten merak etme

sadece devreyi göstermek amaçlı bir foto, montaj deliklerinden belli oluyor.
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