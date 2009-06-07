SanDisk netbook'lara özel yeni SSD'lerinin satışına başlıyor

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Harici depolama çözümlerinde dünya devi isimlerden birisi olan SanDisk, son dönemin en popüler donanım segmentleri arasında yer alan maliyet odaklı mini-bilgisayarlara yani netbook'lara özel SSD'lerinin satışına başlıyor. Firmanın pSSD S2 ve pSSD P2 serileri altında hazırladığı yeni SSD'ler modeline göre 8GB, 16G, 32GB ve 64GB'lık depolama kapasiteleriyle geliyorlar. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan ve 4 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan pSSD serisi netbook odaklı yeni depolama çözümlerinin özellikle yazma hızını arttırmak için nCache adı verilen özel bir teknoloji ile donatıldıkları belirtiliyor.

SanDisk tarafında resmi fiyatları henüz açıklanmayan pSSD serisi NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerinin iddialı bir fiyatlandırma ile pazara giriş yapacakları belirtilyior.