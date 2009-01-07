SanDisk'ten tek tuşla yedek alabilen 64GB'lık USB bellek

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Flash bellek tabanlı depolama çözümlerinde dünya devi isimlerden biri olan SanDisk yeni USB belleği ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın "dünyanın ilk tek tuşla yedekleyebilen USB sürücüsü" olarak duyurduğu yeni sürücü üzerinde yer alan bir tuş ile verilerin hızlı ve kolayca yedeklenebilmesine olanak tanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, sürücü üzerindeki tuşa basıldığı an itibariyle basit bir yedekleme yazılımı aktive oluyor ve fotoğraf, müzik, video dosyaları ve dökümanların yedeği alınabiliyor.

Tasarımıyla da dikkat çeken yeni sürücü, şifre korumalı erişim ve donanım tabanlı AES şifreleme teknolojisiyle dijital içeriğin korunmasında çift aşamalı emniyet sağlıyor. 8GB'dan 64GB'a kadar farklı kapasite alternatiflerine sahip olması beklenen USB sürücüsünün Nisan ayında 39.99$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.