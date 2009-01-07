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SanDisk'ten tek tuşla yedek alabilen 64GB'lık USB bellek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk'ten tek tuşla yedek alabilen 64GB'lık USB bellek
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Flash bellek tabanlı depolama çözümlerinde dünya devi isimlerden biri olan SanDisk yeni USB belleği ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın "dünyanın ilk tek tuşla yedekleyebilen USB sürücüsü" olarak duyurduğu yeni sürücü üzerinde yer alan bir tuş ile verilerin hızlı ve kolayca yedeklenebilmesine olanak tanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, sürücü üzerindeki tuşa basıldığı an itibariyle basit bir yedekleme yazılımı aktive oluyor ve fotoğraf, müzik, video dosyaları ve dökümanların yedeği alınabiliyor.

Tasarımıyla da dikkat çeken yeni sürücü, şifre korumalı erişim ve donanım tabanlı AES şifreleme teknolojisiyle dijital içeriğin korunmasında çift aşamalı emniyet sağlıyor. 8GB'dan 64GB'a kadar farklı kapasite alternatiflerine sahip olması beklenen USB sürücüsünün Nisan ayında 39.99$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.


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arsima 10 yıl
ucuz olmayacağına göre :D
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lzooml 10 yıl
8 gb lık bir sandisk belleği mediamarkt'da 30-40 ytl arası bir fiyata görmüştüm.
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max975 10 yıl
8gb tı 40 dolar olur herhalde.
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sarac_07 10 yıl
çok şık gerçekten ucuz olsun alırım
şıklığından dolayı
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labtek38 10 yıl
o başlayacak fiyatlar yanlız 64 Gb modelinin 40 dolar olacağı yazmıyor ki olmaz bu şartlarda.
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byvolcan 10 yıl
Burak[Alper]'e katılıyorum. türkiyede elektironik çok pahalı malesef. 64gb usb belleğe 40$=60tl iyi fiyat. ama türkiye fiyatını görmek lazım..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
USB HARDDISK Mubarek 64GB
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Kaltuntas 10 yıl
Gayet güzel görünüyor.Cruzer Micro serisi baya hızlıydı.
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Burak[Alper] 10 yıl
Keşke Türkiye satış fiyatı da aynı olsa.
Burada 100 dolara satarlar.
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