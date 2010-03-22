Santok SMC1000: Boombox'lar geri mi dönüyor?

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Santok SMC1000

Çoğu kişi Boombox'ların 80'li yıllarda gençlerin omuzlarında taşıyarak dolaştırdıkları büyük teypler olduklarını duymuştur. İşte bu eski moda son zamanlarda çıkan Boombox'lar ile yaklaşık 30 yıl sonra teknolojinin gelişiminden nasibini almış bir şekilde tekrar gündeme gelmeye başlıyor.

Santok firmasının Boombox olarak nitelediği SMC1000 isimli ürününde toplam 12 Watt'lık stereo hoparlörler bulunuyor. SRS çevresel ses geliştirme teknolojisine destek veren SMC1000, yüksek çözünürlüklü VFD (Vacuum Fluorescent Display) ekranı ile parçanın ritmine göre dinamik efektler görüntülüyor. Üst kısmında bulundurduğu iPod Dock'ı sayesinde iPod/iPhone'lar ve istenildiğinde takılabilen bir kablo aracılığıyla 3,5 mm jak bulunduran cihazlar ile de uyumlu çalışıyor. Cihaz ayrıca takılan iPod/iPhone'u şarj da edebiliyor. Dijital saati, FM radyosu, dokunmatik kontrol tuşları ile SMC100, 150 Dolar fiyat etiketine sahip.