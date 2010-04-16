Ürettiği projeksiyon cihazlarıyla tanınan firmalardan Sanyo, profesyonel kullanım amaçlı projeksiyon cihazı LP-WM5500'ü duyurdu. High-end sınıfında üretilecek olan projeksiyon cihazının 5.500 Lümen parlaklık değeri ile bu konuda sınıfındaki en iyi projeksiyon cihazı olacağı iddia ediliyor. 1280x800 çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen projeksiyon cihazı büyük konferans salonları gibi kullanım alanlarında ideal bir çözüm olarak lanse ediliyor. Sanyo, LP-WM5500 adını verdiği projeksiyon cihazının detaylı bilgilerinin Haziran ayında Las Vegas'ta düzenlenecek InfoComm 2010'da açıklanacağın belirtti