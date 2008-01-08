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Sapphire ATOMIC'den daha hızlı bir HD 3870 üzerinde çalışıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin ekran kartı üreticileri ile Nvidia'nın partnerleri ile ortak işbirliği çerçevesinde hazırlattığı overclocklu ekran kartı üretim programına benzer şekilde saat hızları yüksek ekran kartları hazırlama konusunda istekli olduğunu ve bunun ilk somut adımının Sapphire'in ATOMIC HD 3870 modeli ile gerçekleştiğini belirtmiştik. AMD-ATi'nin ekran kartı üretiminde en önemli partnerlerinden biri olan Sapphire'den çok daha hızlı ve çok iddialı özel bir HD 3870 modeli gelebilir. Sapphire'in yeni ekran kartı ile ilgili bazı casus fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Firmanın hazırlıkları süren HD 3870 temelli yeni modeli üzerinde Nvidia'nın GeForce 7900GTX modelinde kullandığı çift ısı aktarım temelli özel soğutma sistemine benzer bir çözüm kullanılmış. Gelen bilgilere kartın grafik işlemcisi 904MHz gibi hayli yüksek bir hızda 60 derecelik sıcaklı seviyesinde çalışmaktaymış. Üstelik Sapphire yine gelen bilgilere göre 900MHz+ saat hızına ulaşırken herhangi bir boltaj arttırımına da gitmiş. 3DMark 2005 ve 2006 testlerinden başarı ile geçen ekan kartının çalışmaları devam ederken nihai teknik özellikler, piyasaya çıkacak modelin kesinsaat hızları ve fiyat/çıkış tarihi bilgileri henüz ortaya çıkmış değil.
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Necessa®i 11 yıl
sapphire baya sektorde ilerliyo ya
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pEgaTR 11 yıl
Sanırım benim mesajlarım gereksiz görülmüş , sayın forum yöneticisi silmiş ... Olsun bakalım , bizde anladıkları dilden konuşalım ozaman... Ahanda sana 8800GT ile alınmış bir 14 K .. Kapakmı olur ne olur bilemem artık... Şİmdi oyun konusunda üstünlüğünü tartıştımız kart ile oyun oynamaya geri dönüyorum .. Saygılar...

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EXPANDER 11 yıl
güzel gpu hızı. dahada gider.
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max975 11 yıl
güzel soğutma ne işe yarar!!!
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