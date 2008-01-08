Sapphire ATOMIC'den daha hızlı bir HD 3870 üzerinde çalışıyor

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AMD-ATi'nin ekran kartı üreticileri ile Nvidia'nın partnerleri ile ortak işbirliği çerçevesinde hazırlattığı overclocklu ekran kartı üretim programına benzer şekilde saat hızları yüksek ekran kartları hazırlama konusunda istekli olduğunu ve bunun ilk somut adımının Sapphire'in ATOMIC HD 3870 modeli ile gerçekleştiğini belirtmiştik. AMD-ATi'nin ekran kartı üretiminde en önemli partnerlerinden biri olan Sapphire'den çok daha hızlı ve çok iddialı özel bir HD 3870 modeli gelebilir.Sapphire'in yeni ekran kartı ile ilgili bazı casus fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Firmanın hazırlıkları süren HD 3870 temelli yeni modeli üzerinde Nvidia'nın GeForce 7900GTX modelinde kullandığı çift ısı aktarım temelli özel soğutma sistemine benzer bir çözüm kullanılmış. Gelen bilgilere kartın grafik işlemcisi 904MHz gibi hayli yüksek bir hızda 60 derecelik sıcaklı seviyesinde çalışmaktaymış. Üstelik Sapphire yine gelen bilgilere göre 900MHz+ saat hızına ulaşırken herhangi bir boltaj arttırımına da gitmiş. 3DMark 2005 ve 2006 testlerinden başarı ile geçen ekan kartının çalışmaları devam ederken nihai teknik özellikler, piyasaya çıkacak modelin kesinsaat hızları ve fiyat/çıkış tarihi bilgileri henüz ortaya çıkmış değil.