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Sapphire düşük profilli Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor. AMD'nin Redwood GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, kompakt boyutlarıyla dikkat çekerken, çift fanlı soğutucu ile geldiğini görüyoruz. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan düşük profilli ekran kartına 512MB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yeni model, yük altında 61 Watt, bekleme durumunda ise 14 Watt güç tüketiyor.

Universal Video Decoder 2.1 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için HDMI ve DVI bağlantılarına ek olarak beraberinde gelen çoklayıcı ile D-Sub konnektörünü de kullanabiliyor. Gelişmiş video özelliklerine sahip olan ve aynı zamanda pek çok oyunu belli kalite ve çözünürlük ayarlarında oynatabilen düşük profilli yeni model, HTPC kurmak isteyenler için dikkat çekici seçenekleriden biri olabilir.

Sapphire'in yeni modelin Avrupa satış fiyatı henüz açıklanmasa da firmanın benzer konfigürasyondaki tam profilli modeli 80 dolar seviyesinden satılıyor.


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DH Misafiri 7 yıl
acer 5670 kullanıyormda hangi pc kartını kullandığımı nerden örene bilirim ??
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prescott2400 9 yıl
ben 5670 kullanıyorum. hiçte hafife alınacak bir kart değil onu söyleyeyim. güç tüketimi değerleri verilen değerler kadar yani abartma yoktur. performansı ise harcadığı güce kıyasla tatminkar. nfs shift i 1280x1024 4xAA ayarlarda 40-50 FPS alıyorum.
HTPC için düşünülmüş olabilir. ve bekleme konumundaki düşük tüketim değerleri bu tüp sistemler için tercih nedeni olabilir. sonuçta sürekli oyun oynanılacak bir sistem olmadığı için en azından masaüstü konumu ve video hızlandırma durumlarında çok düşük tüketim sayesinde elektrik faturalarını fazla etkilemez.
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DH Misafiri 9 yıl
amaç dar kasalara koymak bu kartı
performans için degil resimdeki kartların fiyatınıda söylersen
çok makbule geçersin fiyat karsilastirmasi yap istersen....
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99hellboy 9 yıl
Hem htpc olsun hemde biraz oyun oynayabileyim diyenler için süper bir kart şindiye kadar ati nin en üst düşük profilli kart hd 5570 di bu artık onunda bir üstü olmuş pcb ve soğutma yapısı da sınıfındaki çoğu normal kartlardan daha baba duruyor :)
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DH Misafiri 9 yıl
Resimden göründüğü kadarıyla soğutucuda çok çok ucuza kaçmışlar.
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Styric 9 yıl
Güzel bir karta benziyor ama 5770 ile yarışa bileceğin sanmıyorum.
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ghost recon advanced 9 yıl
100 ş civarında gelde + kdv 150 tl ye satılır bu paraya bu kart alınacağına 2 .ci el daha üst kartlar alınabilir
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Nétwork 9 yıl
Suyunu çıkarttılar. 5610-20-30-40-50 diye seri yapcaklar bu gidişle.
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makavel1 9 yıl
güç tüketimi çok güzel ayrıca 5770 kadar var bizim için düşük profil sayılmaz :)=
80 dolar? burda kaça satılır acaba
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_SeRHaT_ 9 yıl
HTPC'ler için onboard ekran kartları yeterli gelmiyor mu? Böyle ürünleri almaya gerçekten gerek var mı?
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Rey Leon 9 yıl
bu kartın neden 2 slot kapladığını anlıyan varmı acaba
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