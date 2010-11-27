Sapphire düşük profilli Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor

Sapphire oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor. AMD'nin Redwood GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, kompakt boyutlarıyla dikkat çekerken, çift fanlı soğutucu ile geldiğini görüyoruz. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan düşük profilli ekran kartına 512MB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yeni model, yük altında 61 Watt, bekleme durumunda ise 14 Watt güç tüketiyor.

Universal Video Decoder 2.1 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için HDMI ve DVI bağlantılarına ek olarak beraberinde gelen çoklayıcı ile D-Sub konnektörünü de kullanabiliyor. Gelişmiş video özelliklerine sahip olan ve aynı zamanda pek çok oyunu belli kalite ve çözünürlük ayarlarında oynatabilen düşük profilli yeni model, HTPC kurmak isteyenler için dikkat çekici seçenekleriden biri olabilir.

Sapphire'in yeni modelin Avrupa satış fiyatı henüz açıklanmasa da firmanın benzer konfigürasyondaki tam profilli modeli 80 dolar seviyesinden satılıyor.