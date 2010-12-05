Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 6870 modelini kullanıma sunuyor

Sapphire özel tasarımlı ekran kartlarına bir yenisini daha ekledi. Firmanın satışa sunacağı Radeon HD 6870 tabanlı yeni model, sahip olduğu soğutucu ve kullandığı baskılı devre tasarımıyla AMD'nin referans modelinden ayrılmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sunun güç verdiği, DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan yeni model, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları için de Eyefinity X teknolojilerine destek sunan özel tasarımlı ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Universal Video Decoder 3.0 ve HD 3D gibi, Radeon HD 6800 serisiyle duyurulan teknolojileri de bünyesinde barındıran yeni modelin, referans tasarımlı modellere benzer veya bir miktar daha yüksek bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.