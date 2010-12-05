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Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 6870 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire özel tasarımlı ekran kartlarına bir yenisini daha ekledi. Firmanın satışa sunacağı Radeon HD 6870 tabanlı yeni model, sahip olduğu soğutucu ve kullandığı baskılı devre tasarımıyla AMD'nin referans modelinden ayrılmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sunun güç verdiği, DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan yeni model, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları için de Eyefinity X teknolojilerine destek sunan özel tasarımlı ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Universal Video Decoder 3.0 ve HD 3D gibi, Radeon HD 6800 serisiyle duyurulan teknolojileri de bünyesinde barındıran yeni modelin, referans tasarımlı modellere benzer veya bir miktar daha yüksek bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.


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saxblue 8 yıl
ya arkadaş kart çok güzel gözüküyor. arkadaşında dediği gibi alıp duvara asası geliyor insanın =) sapphire in tasarımlarını seviyorum ;)
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::Ashes:: 8 yıl
6870 deşifre olur yoksa..
6850 ile 6870 çok yakın gpular ocli haller aynı saat hızında..
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kunglao1 8 yıl
tasarımı çok iyi yaw insanın kartı alıp duvara asası geliyor yok yok en iyisi çerçeve yapalım :)
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OverClocK1ng 8 yıl
Arkadaşlar. Kartın soğutucusu güzel. Fan yaprakları çok çok iyi.
900, tamam olabilir. Takılmayın. Alın yapın overclock.
Belli ki AMD sınırlandırıyor, çok serbest bırakmıyor.
Kullanıcı yapsın istiyor overclock'u.
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Applejack 8 yıl
OverClocKing

Arkadaşlar. Kartın soğutucusu güzel. Fan yaprakları çok çok iyi.

900, tamam olabilir. Takılmayın. Alın yapın overclock.

Belli ki AMD sınırlandırıyor, çok serbest bırakmıyor.
Kullanıcı yapsın istiyor overclock'u.


AMD ile ne alakası var kart Sapphire' nin üstüne üstlük özel tasarımlı bir model. Referans tasarım olsa neyse diyeceğim de..
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bilalMW 8 yıl
Bye bye gtx450
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xdorukx 8 yıl
90MHz GPU Ne yaa :D
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

xdorukx

90MHz GPU Ne yaa :D


900
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
900 gayet iyii.... asusunki 915 ...
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Statistik 8 yıl

xdorukx

90MHz GPU Ne yaa :D


yazim hatasi
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