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Sapphire pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini duyurdu

10 yıl
18b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini duyurdu
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Son olarak yüksek performans segmenti için Radeon HD 4890 modelini duyuran Sapphire, medya bilgisayarlarını ve ofis sistemlerini hedef alan giriş seviyesi yeni bir ekran kartı hazırladı. AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 modelini temel alan ekran kartında, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 GPU'su kullanılıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan giriş seviyesindeki yeni model, özellikle sahip olduğu pasif soğutma ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Üzerinde bulunan pasif soğutma sayesinde sessiz çalışan ekran kartının, resmi açıklama olmasa da standart saat hızlarına sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor. 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip olan Sapphire Radeon HD 4350, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Düşük güç tüketimine vurgu yapılan yeni modelde iki adet DVI ve bir adet HDTV konnektörüne yer verilirken, adaptör yardımıyla HDMI bağlantısı da sağlanabiliyor.

Belirttiğimiz gibi özellikle ofis sistemlerini ve medya bilgisayarlarını hedef alan Sapphire Radeon HD 4350'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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yc#1 10 yıl
Markalı bilgisayarlar için ideal. Zaten onların hitap ettiği kullancı kitlesi de ekran kartında belleğe bakar, başka bir şeye bakmaz.
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By MuRaT 10 yıl
Fiyatı ne olur acaba?
htpc sistemler için gayet ii bir kart ama..
üzerindeki fansız soğutma dezavantaj gibi gözüküyor..
daha detaylı bir çalışma yapılması gerekirdi diye düşünüyorum..
ama ofis ve bürolar için gayet güzel
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alito 10 yıl
multimedi pc ler için ideal görünüyor özellikle dev lcd ekranda bir htpc ile sinema keyfi için birebir.
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safe-e 10 yıl
arkadaşlarında dediği gibi bu kart zaten oyun için değil ofis yada htpc ler için bu arada pasif soğutma kartla kral gibi oyun oynanır 2400xt m var crysis i 1024x768 de canavar gibi oynuyor ama tarafsız olarak bir ekran kartı alacak olsam şuanda nvidia lardan yana olur tercihim
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: safe-e

arkadaşlarında dediği gibi bu kart zaten oyun için değil ofis yada htpc ler için bu arada pasif soğutma kartla kral gibi oyun oynanır 2400xt m var crysis i 1024x768 de canavar gibi oynuyor ama tarafsız olarak bir ekran kartı alacak olsam şuanda nvidia lardan yana olur tercihim


Hangi detaylarda oynadığını sorabilir miyim ?

Low, Medium, High, Ultra High
Kaç FPS alıyorsun ?
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VMTX 10 yıl
bu konuda fikrim hep aynı.bilgisayar almak konusunda bilgisi olmayan kişileri avlamak açısından güzel bir yem.biraz kaba kaçtı ama günümüzde bunu yapan ve bu yollarla tüketiciyi kandıran çok satıcı var.tamda bu tip satıcılar için ekran kartı.
bunun yanında ucuz yollu olarak hd film izlemek konusunda yorumlar yapılmış ben katılmıyorum.çünkü hd film izlemek için gerekli olan gpu lar artık anakartlarda adapte olarak geliyorlar.
birde hybrid crossfire denmi oda çok saçma olur.çünki hybridcrossfire bence öyle abartılacak bir performans artışı ve en azınadan fiyat performans orantısı sunmuyor.
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melyyh 10 yıl
ben bu ürünün saçma olduğunu düşünüyorum. bunu alanın kesinlike oyun oynamıyacağı kesin. fakat amd çipsetli boardlarda gayet güzel HD video oynatabilen , hatta sistem ram inden almayarak direk ddr3 ram i bulunan ekran kartları var. kim ekstra kart alıp para harcamak ister? sözüm o ki amd anakartlara , yıllardır süregelen ezberi boazarak , çok iyi ekran akrtları entegre etmeye başladı. bu iyi bi gelişme fakat bu durumda harici ekran kartlarının en alt seviyesini öldürdü. şimdi neden ekstra ekran kartı almak yerine , on board olanı kullanmayalım ki??
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ozan19881 10 yıl
ofis sistemleri ve medya için demişler ama bu bütün oyunlarıda açar o yüzden oyun oynatamaz diyemez oyun oynatmak her zaman full detay oynatmak değildir. bazılarım full detaydan aşağısına oyun açtımı kartını hemen değiştiriyor bu da yarı bir tartışma konusu
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Snd 10 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

ben bu ürünün saçma olduğunu düşünüyorum. bunu alanın kesinlike oyun oynamıyacağı kesin. fakat amd çipsetli boardlarda gayet güzel HD video oynatabilen , hatta sistem ram inden almayarak direk ddr3 ram i bulunan ekran kartları var. kim ekstra kart alıp para harcamak ister? sözüm o ki amd anakartlara , yıllardır süregelen ezberi boazarak , çok iyi ekran akrtları entegre etmeye başladı. bu iyi bi gelişme fakat bu durumda harici ekran kartlarının en alt seviyesini öldürdü. şimdi neden ekstra ekran kartı almak yerine , on board olanı kullanmayalım ki??


Arkadaşım üzerinde çift DVI var.
Onboard anakartlarda çift digital çıkış kullanamıyorsun yani iki monitor kullanıyorsan onboard anakartla
iki digital çıkış aynı anda alamazssın. bir analog bir digital olurki eğer grafik tasarımı yapıyorsan analogdaki görüntünün
ne kadar berbat olacağını söylemeye gerek yok.

Fazla ısınmayan ve güç tüketmeyen ama ekrana görüntü veren ve Çift DVI'la aynı anda iki monitörede bağlanabilen
bence birçok kişinin işine yarayacak bir kart.
Web tasarımı yapan, Grafik programlarla çalışan yada Çeşitli formatlarda dökümanlar hazırlayanlar ekran kartı gücüne
ihtiyaç duymaz onlar için İşlemci önemlidir.

Oyun oynayacak adam zaten gider 4800 serisi alır bununla işi olmaz.
segmenti belli, hedef kitlesi belli ama bazı arkadaşlar tutturmuş bi oyun bütün hayatları oyun olmuş
sanki dünya ve dişarıdaki hayat bilgisayar oyunları üzerine kurulmuş.
kimse çalışmıyor yemiyor içmiyor, ofiste, bankada, devlet dairlerinde iş yerlerinde, fabrikalarda sanki herkes oyun oynuyor.

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isimbulamadim 10 yıl
Ekran kartını sadece oyun oynamak için kullanan ve amacının sadece bu olduğunu sananlar beklenen yorumları sergilemişler. Alışmak lazım bu yorumlara.
Ofis PC'siymiş, HTPC'ymiş ne bilsinler. Ömrümü bu konularda milleti az da olsa bilgilendirmek için harcadım. Geriye dönüp bakıyorum, elde var sıfır. Bırakın kim ne yorum yaparsa yapsın. Kim nasıl düşünüyorsa, biliyorsa öyle takılsın. Hiç kendinizi kasmayın.
Konuyla ilgili yorum yapacak olursam ; yazın bir HTPC toplamayı düşünüyordum, sırf mkv dosyaları için. Benim için güzel bir seçenek oldu açıkçası. Hem kartın boyutu çok ufak, hem pasif soğutucuyla geldiği için sessiz, hem de 1080p mkv dosyaları için gerekli hızlandırmayı destekliyor. (Ki 720p takılan bir insanım) Şahsen fiyatı uygun olursa bunu almayı düşünüyorum. 10 TL fazla verip 8600 GT aldım diyelim. Eee ? HTPC'de oyun oynamak isteyen kim ? Ayrıca 8600 GT'yle ne oynanabilir ? 8600 GT nin oynattığı kadarını kısmi olarak zaten bu da oynatır. 10 TL ona ver, 20 TL şuna ver... Bu mantıkla gidersek 100-200 TL gereksiz harcama yaparız. Bunun sonu yok. 10 TL ver 8600 GT al. 15 daha ver 9500 GT al. Onu alacağına 10 daha ver 9600 GT al. Onu alacağına 10 daha ver 4830 al vs vs vs ...
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Confusion 10 yıl
780çipset ile Hybrid Cf avantajı olabilir ama nvidia HTPC çözümlerinde 9600 gpu suna "low profile" olarak yoğunlaştı bence HD4670 in pasifi üzerine model türetilmesi gerek!

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StreamRolleR 10 yıl
fiyatı gayet ucuz olup performans ının da o grup için iyi olacağını düşünüyorum bende nvidia yım ama sapphire asus her zaman kaliteli yapar yarı yolda bırakmaz.. buda bırakmıcaktır %100 eminim.
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XivA 10 yıl
ya nerden biliyorsunu pasifin oyun oynayamadığını. safirin bende 3870 ultimate pasifi var. 875 e clocklu ( FAN man yok...! ) bütün oyunları öttürüyor. hiç bir grafik ayarını ve efektini düşürmem. min crysiste 1024 X 768 olur o da tek tük ouyunda. ucuz pasifleri alırsanız oynayamazsınız. sessizlik isteyecekseniz az paraya kıyacaksınız. ben bu kartı emsallerine göre 100 tl daha fazla vermiştim zamanında sonuna kadar helal olsun. öyle de atıp tutmayın safir kaliteli yapar.
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emre sönmez 10 yıl
bunun mobility sini yaparlar, laptop konfigürasyonlarında kullanırlar kesin :D başka hiç bi işe yaramaz :D
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usb2.0 10 yıl
8600gt bundan daha performanslı olabilir ama bu kartın hede kitlesi performanstan önce güç tüketimi ve ek özelliklere bakar..hedef kitlesi düşünülürse video hızlandırma özelliği ve güç tüketimi ile nvidia nın 8 serisi kartlarına göre daha mantıklı bir seçim olur..yalnız 1gb rami abartmışlar
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