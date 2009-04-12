Sapphire pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini duyurdu

Son olarak yüksek performans segmenti için Radeon HD 4890 modelini duyuran Sapphire, medya bilgisayarlarını ve ofis sistemlerini hedef alan giriş seviyesi yeni bir ekran kartı hazırladı. AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 modelini temel alan ekran kartında, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 GPU'su kullanılıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan giriş seviyesindeki yeni model, özellikle sahip olduğu pasif soğutma ile dikkat çekecek gibi görünüyor.
Üzerinde bulunan pasif soğutma sayesinde sessiz çalışan ekran kartının, resmi açıklama olmasa da standart saat hızlarına sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor. 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip olan Sapphire Radeon HD 4350, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Düşük güç tüketimine vurgu yapılan yeni modelde iki adet DVI ve bir adet HDTV konnektörüne yer verilirken, adaptör yardımıyla HDMI bağlantısı da sağlanabiliyor.
Belirttiğimiz gibi özellikle ofis sistemlerini ve medya bilgisayarlarını hedef alan Sapphire Radeon HD 4350'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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htpc sistemler için gayet ii bir kart ama..
üzerindeki fansız soğutma dezavantaj gibi gözüküyor..
daha detaylı bir çalışma yapılması gerekirdi diye düşünüyorum..
ama ofis ve bürolar için gayet güzel
Hangi detaylarda oynadığını sorabilir miyim ?
Low, Medium, High, Ultra High
Kaç FPS alıyorsun ?
bunun yanında ucuz yollu olarak hd film izlemek konusunda yorumlar yapılmış ben katılmıyorum.çünkü hd film izlemek için gerekli olan gpu lar artık anakartlarda adapte olarak geliyorlar.
birde hybrid crossfire denmi oda çok saçma olur.çünki hybridcrossfire bence öyle abartılacak bir performans artışı ve en azınadan fiyat performans orantısı sunmuyor.
Arkadaşım üzerinde çift DVI var.
Onboard anakartlarda çift digital çıkış kullanamıyorsun yani iki monitor kullanıyorsan onboard anakartla
iki digital çıkış aynı anda alamazssın. bir analog bir digital olurki eğer grafik tasarımı yapıyorsan analogdaki görüntünün
ne kadar berbat olacağını söylemeye gerek yok.
Fazla ısınmayan ve güç tüketmeyen ama ekrana görüntü veren ve Çift DVI'la aynı anda iki monitörede bağlanabilen
bence birçok kişinin işine yarayacak bir kart.
Web tasarımı yapan, Grafik programlarla çalışan yada Çeşitli formatlarda dökümanlar hazırlayanlar ekran kartı gücüne
ihtiyaç duymaz onlar için İşlemci önemlidir.
Oyun oynayacak adam zaten gider 4800 serisi alır bununla işi olmaz.
segmenti belli, hedef kitlesi belli ama bazı arkadaşlar tutturmuş bi oyun bütün hayatları oyun olmuş
sanki dünya ve dişarıdaki hayat bilgisayar oyunları üzerine kurulmuş.
kimse çalışmıyor yemiyor içmiyor, ofiste, bankada, devlet dairlerinde iş yerlerinde, fabrikalarda sanki herkes oyun oynuyor.
Ofis PC'siymiş, HTPC'ymiş ne bilsinler. Ömrümü bu konularda milleti az da olsa bilgilendirmek için harcadım. Geriye dönüp bakıyorum, elde var sıfır. Bırakın kim ne yorum yaparsa yapsın. Kim nasıl düşünüyorsa, biliyorsa öyle takılsın. Hiç kendinizi kasmayın.
Konuyla ilgili yorum yapacak olursam ; yazın bir HTPC toplamayı düşünüyordum, sırf mkv dosyaları için. Benim için güzel bir seçenek oldu açıkçası. Hem kartın boyutu çok ufak, hem pasif soğutucuyla geldiği için sessiz, hem de 1080p mkv dosyaları için gerekli hızlandırmayı destekliyor. (Ki 720p takılan bir insanım) Şahsen fiyatı uygun olursa bunu almayı düşünüyorum. 10 TL fazla verip 8600 GT aldım diyelim. Eee ? HTPC'de oyun oynamak isteyen kim ? Ayrıca 8600 GT'yle ne oynanabilir ? 8600 GT nin oynattığı kadarını kısmi olarak zaten bu da oynatır. 10 TL ona ver, 20 TL şuna ver... Bu mantıkla gidersek 100-200 TL gereksiz harcama yaparız. Bunun sonu yok. 10 TL ver 8600 GT al. 15 daha ver 9500 GT al. Onu alacağına 10 daha ver 9600 GT al. Onu alacağına 10 daha ver 4830 al vs vs vs ...