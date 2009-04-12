Sapphire pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini duyurdu

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Son olarak yüksek performans segmenti için Radeon HD 4890 modelini duyuran Sapphire, medya bilgisayarlarını ve ofis sistemlerini hedef alan giriş seviyesi yeni bir ekran kartı hazırladı. AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 modelini temel alan ekran kartında, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 GPU'su kullanılıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan giriş seviyesindeki yeni model, özellikle sahip olduğu pasif soğutma ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Üzerinde bulunan pasif soğutma sayesinde sessiz çalışan ekran kartının, resmi açıklama olmasa da standart saat hızlarına sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor. 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip olan Sapphire Radeon HD 4350, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Düşük güç tüketimine vurgu yapılan yeni modelde iki adet DVI ve bir adet HDTV konnektörüne yer verilirken, adaptör yardımıyla HDMI bağlantısı da sağlanabiliyor.

Belirttiğimiz gibi özellikle ofis sistemlerini ve medya bilgisayarlarını hedef alan Sapphire Radeon HD 4350'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.