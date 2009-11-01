Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X'in fiyatı netleşiyor

ATi Radeon HD 5870 için hazırlanan özel tasarımlı ilk modellerden birisi olan Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X için son kullanıcı satış fiyatı netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, Vapor Chamber teknolojisini temel alan özel soğutucusuyla satılmakta olan Radeon HD 5870 tabanlı diğer modellerinden ayrılmayı başarıyor.
Grafik işlem birimi 870MHz, bellekleriise 5000MHz'de görev yapan Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellekle donatılan ve çift slot tasarıma sahip olan yeni model, destek veren anakartlarda Crossfire X teknolojisi ile çoklu ekran kartı kurulumlarına (iki, üç veya dört) olanak tanıyabiliyor.
3 TeraFLOP'a yakın işlem gücüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kart, çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle Eyefinity teknolojisine destek veriyor ve bu sayede üçlü monitör kullanımı mümkün kılınıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen kart 400$ ile standart modele kıyasla 10$ daha yüksek liste fiyatına sahip.
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5870x2 569euro olarak bır sıtede gordum 2 gun once ama hatırlamıyorum hangısıydı,turkce sıteydı orası kesın :)
Valla ErolSipar. 2 gündür Samsung P2370 satıp duruyorum. Fiyatı biraz pahalı monitörün ama çok iyi özellikleri var.
Bir de monitör acayip şık.
Mesela bir arkadaşıma da verdim Cuma günü bir tane. Arkada DVI çıkış var. Oraya HDMI dönüştürücü takınca PS3 de bağlayabiliyormuşsun. Ya da PC. Yalnız bir tane DVI çıkışı var. Başka çıkışı yok.
Ama eksiklerini kapatmışlar. Mesela monitörün kutusundan DVı-DVI ve DVI-VGA olmak üzere iki kablo da çıkıyor yani.
Eksiği yok.
Yalnız her şeyiyle şahane bir monitör. Tavsiye ederim.
nerden aldın bu bilgiyi linki bizlede paylaşırsan sevinirim