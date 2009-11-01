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Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X'in fiyatı netleşiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,3b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X'in fiyatı netleşiyor
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ATi Radeon HD 5870 için hazırlanan özel tasarımlı ilk modellerden birisi olan Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X için son kullanıcı satış fiyatı netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, Vapor Chamber teknolojisini temel alan özel soğutucusuyla satılmakta olan Radeon HD 5870 tabanlı diğer modellerinden ayrılmayı başarıyor.

Grafik işlem birimi 870MHz, bellekleriise 5000MHz'de görev yapan Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellekle donatılan ve çift slot tasarıma sahip olan yeni model, destek veren anakartlarda Crossfire X teknolojisi ile çoklu ekran kartı kurulumlarına (iki, üç veya dört) olanak tanıyabiliyor.

3 TeraFLOP'a yakın işlem gücüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kart, çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle Eyefinity teknolojisine destek veriyor ve bu sayede üçlü monitör kullanımı mümkün kılınıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen kart 400$ ile standart modele kıyasla 10$ daha yüksek liste fiyatına sahip.


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vernoncougar 10 yıl
Powercolor HD5870 su sogutmalı 429$ su an fıyatı,
5870x2 569euro olarak bır sıtede gordum 2 gun once ama hatırlamıyorum hangısıydı,turkce sıteydı orası kesın :)
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erolsipar 10 yıl
Evet VTX3D HD 5870 en ucuzudur. 700 TL. Baktım kart süper biçimde yalnız monitör alıcam onada kafam bozuldu ne alsam diye düşünüyorum. :( Şimdi hiç monitörüm yokki kullanayim. Vapor-X okadarda önemli değil Block alıp sıvı soğutma yapıp'da overclock aşariz. Neyse çalıştırdığımda sonuçları forumda verıcem. Iyı akşamlar...
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OverClocK1ng 10 yıl

erolsipar

Evet VTX3D HD 5870 en ucuzudur. 700 TL. Baktım kart süper biçimde yalnız monitör alıcam onada kafam bozuldu ne alsam diye düşünüyorum. :( Şimdi hiç monitörüm yokki kullanayim. Vapor-X okadarda önemli değil Block alıp sıvı soğutma yapıp'da overclock aşariz. Neyse çalıştırdığımda sonuçları forumda verıcem. Iyı akşamlar...


Valla ErolSipar. 2 gündür Samsung P2370 satıp duruyorum. Fiyatı biraz pahalı monitörün ama çok iyi özellikleri var.
Bir de monitör acayip şık.

Mesela bir arkadaşıma da verdim Cuma günü bir tane. Arkada DVI çıkış var. Oraya HDMI dönüştürücü takınca PS3 de bağlayabiliyormuşsun. Ya da PC. Yalnız bir tane DVI çıkışı var. Başka çıkışı yok.

Ama eksiklerini kapatmışlar. Mesela monitörün kutusundan DVı-DVI ve DVI-VGA olmak üzere iki kablo da çıkıyor yani.
Eksiği yok.

Yalnız her şeyiyle şahane bir monitör. Tavsiye ederim.
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vernoncougar 10 yıl
HD5870x2 nın fıyatı bellı olmus 569euro!!!
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Process64 10 yıl
Güya az enerji harcayacaktı bu kartlar (aksini iddia etmiyorum) ama uzadıkça uzuyor, korkutucu görüntü değişmiyor. Kimse kusura bakmasın. Şu kart biraz ümitlendirmişti beni (sıvıda olsa)...
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Sangello 10 yıl

vernoncougar

HD5870x2 nın fıyatı bellı olmus 569euro!!!

nerden aldın bu bilgiyi linki bizlede paylaşırsan sevinirim
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vernoncougar 10 yıl
2 sene problem cıkarmadan her oyunu en ust ayarlarda oynamanızı saglayacak bır kart bu,ama maddı sıkıntısı olmayanlar ıcın 6 ayda 1 kartı yenılemekte fayda var.
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Redalert2 10 yıl
kışın antifiriz koyuyomuyuz bunun radyatörüne?
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aykutx 10 yıl
Fiyatı düşse biraz tam alınacak kart.
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla VTX in 5870 ini görmedim ama çok güzel soğutmalı kartları var. Hayırlı olsun erolsipar. Güle güle kullan kartını..
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iscanthere 10 yıl
yakışmış bu soğutucu
iceq5 bekliyoruz
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MegaWolt38 10 yıl
10 dolar verip vapor-x almak kadar mantıklı birşey yok.
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erolsipar 10 yıl
VTX HD 5870 aldık artık bunu beklemek ve TR ye gelmesi beni yorar. Yarın UPS'den alıorum kartımı!
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