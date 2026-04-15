Steam, oyunların fiyat geçmişini gösterecek

Tam Boyutta Gör Oyun satın alırken fiyat geçmişi büyük rol oynuyor; gerçekten iyi bir fırsat yakalayıp yakalamadığınızı ya da indirim sırasında fiyatın ne kadar düşeceğini görebiliyorsunuz. Şu anda Steam bu özelliği doğrudan sunmuyor ancak yakında bu durum değişebilir.

30 günlük fiyat geçmişi görülebilecek

Şu anda Steam oyunlarının fiyat geçmişini takip etmek için üçüncü taraf araçlar kullanılıyor. En popüler seçeneklerden biri, oyuncuların bir oyunun fiyatının zaman içinde nasıl değiştiğini kontrol etmelerini sağlayan SteamDB. Yakında bu siteye ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor. Valve, bu özelliği doğrudan Steam'e getirmek için çalışıyor.

Paylaşılan bilgilere göre, Steam yakında oyunlar için 30 günlük fiyat geçmişini göstermeye başlayacak. Bu özellikle oyuncular, üçüncü taraf araçlar yerine doğrudan platform üzerinden mevcut fiyatın son zamanlardaki en düşük fiyat olup olmadığını hızlıca kontrol edebilecek. Şu an itibariyle Valve bu özelliği resmi olarak onaylamadı.

