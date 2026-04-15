Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam, oyunların fiyat geçmişini gösterecek

    Valve, Steam oyunları için 30 günlük fiyat geçmişi eklemeyi planlıyor. Üçüncü taraf araçlar kullanmadan PC oyunlarındaki fiyat değişikliği, indirimler görülebilecek.

    steam oyun fiyat geçmişi 30 günlük Tam Boyutta Gör
    Oyun satın alırken fiyat geçmişi büyük rol oynuyor; gerçekten iyi bir fırsat yakalayıp yakalamadığınızı ya da indirim sırasında fiyatın ne kadar düşeceğini görebiliyorsunuz. Şu anda Steam bu özelliği doğrudan sunmuyor ancak yakında bu durum değişebilir.

    30 günlük fiyat geçmişi görülebilecek

    Şu anda Steam oyunlarının fiyat geçmişini takip etmek için üçüncü taraf araçlar kullanılıyor. En popüler seçeneklerden biri, oyuncuların bir oyunun fiyatının zaman içinde nasıl değiştiğini kontrol etmelerini sağlayan SteamDB. Yakında bu siteye ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor. Valve, bu özelliği doğrudan Steam'e getirmek için çalışıyor.

    Paylaşılan bilgilere göre, Steam yakında oyunlar için 30 günlük fiyat geçmişini göstermeye başlayacak. Bu özellikle oyuncular, üçüncü taraf araçlar yerine doğrudan platform üzerinden mevcut fiyatın son zamanlardaki en düşük fiyat olup olmadığını hızlıca kontrol edebilecek. Şu an itibariyle Valve bu özelliği resmi olarak onaylamadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rokettube neden kapandı passolig 2 kişilik bilet nasıl alınır 0505 kimin numarası peugeot 301 tutulan modeli hangisi fitcare hair kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum