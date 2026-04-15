Steam, oyunların fiyat geçmişini gösterecek

30 günlük fiyat geçmişi görülebilecek
Şu anda Steam oyunlarının fiyat geçmişini takip etmek için üçüncü taraf araçlar kullanılıyor. En popüler seçeneklerden biri, oyuncuların bir oyunun fiyatının zaman içinde nasıl değiştiğini kontrol etmelerini sağlayan SteamDB. Yakında bu siteye ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor. Valve, bu özelliği doğrudan Steam'e getirmek için çalışıyor.
Paylaşılan bilgilere göre, Steam yakında oyunlar için 30 günlük fiyat geçmişini göstermeye başlayacak. Bu özellikle oyuncular, üçüncü taraf araçlar yerine doğrudan platform üzerinden mevcut fiyatın son zamanlardaki en düşük fiyat olup olmadığını hızlıca kontrol edebilecek. Şu an itibariyle Valve bu özelliği resmi olarak onaylamadı.