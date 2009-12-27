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Sapphire'den Eyefinity teknolojisi için aktif DisplayPort adaptörü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'den Eyefinity teknolojisi için aktif DisplayPort adaptörü
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ATi Radeon HD 5000 serisi ile birlikte AMD'nin lanse ettiği önemli yeniliklerden birisi de Eyefinity teknolojisi oldu. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile donatılan ekran kartlarında, Eyefinity teknolojisi ile üçlü monitör kullanımına olanak tanınarak kullanıcıların çoklu monitör konfigürasyonunda yüksek çözünürlüklü oyun keyfi yaşaması hedefleniyor. Ancak Eyefinity teknolojisinde üçüncü monitörü kullanabilmek için en az bir tanesinin DisplayPort ara birimiyle bağlanması gerekiyor ama malesef yaygın olarak kullanılan pasif yapılı DisplayPort - DVI adaptörleri ile bu teknoloji desteklenemiyor.

Henüz DisplayPort bağlantılı monitörlerde seçenek sayısı çok fazla olmadığı için Eyefinity teknolojisinde dönüştürü adaptör ihtiyacı ciddi şekilde hissediliyor. Bu soruna çözüm hazırlamak isteyen Sapphire, aktif yapılı yeni bir DisplayPort-DVI dönüştürü adaptör hazırladı. Kullanıcılar Sapphire'in yeni adaptörü yardımıyla Eyefinity teknolojisi kapsamında DisplayPort bağlantısı yapılabilecek. Tek başında 60-70$ seviyesinden satışa sunulması beklenen aktif adaptörün, Sapphire'in üst seviye ekran kartlarında kutu içeriği ile birlikte sunulup sunulmayacağı hakkındaysa henüz doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor.


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cenkyyy 9 yıl
sapphire bu ne yapsa yeridir ! :D
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Tolgá 9 yıl
60-70 dolar fazla bir adaptör için
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IgorStravinsky 9 yıl
60$ mı ? Vah canlarım benim
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TELESCOPE 9 yıl
adaptöre bu parayı veremem doğrusu
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