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Sapphire'den özel tasarım HD 3870 GDDR4 geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin ekran kartı üretimindeki en önemli partnerlerinden biri olan Sapphire'in 55nm üretim teknolojisi ile üretilen RV670 gpu'sunu esas alan pek çok yeni model üzerinde çalıştığını biliyoruz. Firmanın kullanıcılarının beğenisine sunduğu en yeni ekran kartı ise referans tasarımı kullanmayan GDDR4 bellekli Radeon HD 3870 modeli. Peki ekran kartını referans tasarım modelden ayıran farklılıklar neler. Öncelikle Sapphire, ekran kartının güç modülünde bazı değişiklikler yapmış durumda. Bununla birlikte kullanılan PCB de referans tasarımdan daha farklı. Tabi ilk dikkat çeken ve kuşkusuz en önemli fark ise kullanılan yeni soğutma. Sapphire'in kullanmaya başladığı tek slot soğutma ile HD 3870'i de Quad Crossfire yapılanmasında kullanılabilir olacak. Bilindiği gibi şimdiye kadar Quad-Crossire yapılanması için daha çok tek slot tasarıma sahip olan HD 3850 modeli elverişli gözüküyordu. Sapphire'in yeni ve özel tasarım HD 3870 GDDR4 modelinin fiyatı ise referans tasasım ile aynı seviyede, yani yaklaşık 250$ civarına kart yurt dışında satın alınabiliyor. Hatta Sapphire'in kartı Newegg'de satışa sunulmuş durumda. Fiyat hakkında bilgi almak isteyenler için; http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102719
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artiery 11 yıl
bunla quad cf yapsan ne olur ki 2 si 16 x öbür 2 si 4 x olacak sacma sapan bi sistem olacak 8800 gts (65nm) sli daha mantıklı bence 780 i sli kartıda aldın mı oooooohhhh .....
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diciotto 11 yıl
O soğutma ile aklıma tek bir kelime geliyor vpu recover çok kötü bir soğutucu gibi duruyor x1600 serileri de buna benzerdi
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nvturboforce 11 yıl

Orjinalden alıntı: artiery

bunla quad cf yapsan ne olur ki 2 si 16 x öbür 2 si 4 x olacak sacma sapan bi sistem olacak 8800 gts (65nm) sli daha mantıklı bence 780 i sli kartıda aldın mı oooooohhhh .....


4 kart 8X çalışıyor.

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Trecc11 11 yıl
haber için sağol....verdiğin sayfa bende açılmıyor yaww özelliklerine bakamadımm bu telekomda fazla oldu yaaa uff...ama kart sağlama benziyor yaza kadar turkıyede fiyatlar dusersee alırımm walla artık canıma tak ettı yazın bi game pc yapmak lazımm
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muratsen87 11 yıl
o kart kesinlikle çok ısınıyordur ne o öle cücük kadar soğutucu
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kmp16 11 yıl
Yurtdışı satış fiyatı $249.99 olduğuna göre bizde 300$ olur herhalde
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Batuist 11 yıl

Orjinalden alıntı: kmp16

Yurtdışı satış fiyatı $249.99 olduğuna göre bizde 300$ olur herhalde


en az 300 hemde birde KDV ekle...
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Albatros83 11 yıl
Haber için teşekkürler fx57. Yanılmıyorsam tek slot soğutmada Sapphire fanın çapını büyütmüş.
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