Sapphire'den özel tasarım HD 3870 GDDR4 geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin ekran kartı üretimindeki en önemli partnerlerinden biri olan Sapphire'in 55nm üretim teknolojisi ile üretilen RV670 gpu'sunu esas alan pek çok yeni model üzerinde çalıştığını biliyoruz. Firmanın kullanıcılarının beğenisine sunduğu en yeni ekran kartı ise referans tasarımı kullanmayan GDDR4 bellekli Radeon HD 3870 modeli. Peki ekran kartını referans tasarım modelden ayıran farklılıklar neler. Öncelikle Sapphire, ekran kartının güç modülünde bazı değişiklikler yapmış durumda. Bununla birlikte kullanılan PCB de referans tasarımdan daha farklı. Tabi ilk dikkat çeken ve kuşkusuz en önemli fark ise kullanılan yeni soğutma. Sapphire'in kullanmaya başladığı tek slot soğutma ile HD 3870'i de Quad Crossfire yapılanmasında kullanılabilir olacak. Bilindiği gibi şimdiye kadar Quad-Crossire yapılanması için daha çok tek slot tasarıma sahip olan HD 3850 modeli elverişli gözüküyordu. Sapphire'in yeni ve özel tasarım HD 3870 GDDR4 modelinin fiyatı ise referans tasasım ile aynı seviyede, yani yaklaşık 250$ civarına kart yurt dışında satın alınabiliyor. Hatta Sapphire'in kartı Newegg'de satışa sunulmuş durumda. Fiyat hakkında bilgi almak isteyenler için; http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102719
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4 kart 8X çalışıyor.
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en az 300 hemde birde KDV ekle...