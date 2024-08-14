RAM alacak olanlar dikkat: DDR5 fiyatları yüzde 20 oranında artacak

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Yeni bir rapora göre DDR5 fiyatlarını önümüzdeki dönemlerde bir fiyat artışı bekliyor. Bu fiyat artışının arkasındaki neden ise yapay zeka. Üretken yapay zeka uygulamalarına hayat veren donanımlarda yoğun bir şekilde HBM bellekler kullanılıyor ve buradaki yoğun talep artışı RAM üretiminin daraltılmasına neden oluyor. Aktarılanlara göre Sk hynix, DDR5 DRAM fiyatlarını yüzde 15-20 oranında artırmaya hazırlanıyor ve firma, Samsung ve Micron’un da benzer adımlar atacağını söylüyor.

DDR5 fiyatları artıyor

UDN'den gelen yeni bir rapora göre Samsung'un ardından en büyük ikinci DRAM üreticisi konumunda olan SK hynix, DDR5 fiyatlarını yüzde 15-20 oranında artırmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Nanya, ADATA ve TEAMGROUP'un düşük fiyatlı envanterden faydalanması bekleniyor.

Dünyadaki DRAM ihtiyacının çok büyük bir kısmını Samsung, SK hynix ve Micron karşılıyor. Ancak bu firmalar gelir kat sayısı daha yüksek olan HBM belleklerden mümkün olan en üst düzeyde yararlanmak istiyor. Sk Hynix, halihazırda HBM pazarının lideri konumunda ve ağırlıklı olarak Nvidia’ya tedarikte bulunuyor. Firma son nesil HBM3E üretimini artırmak için DDR5 gibi diğer DRAM üretim kapasitelerini düşürmeyi değerlendiriyor. Sk Hynix’in HBM üretim kapasitesi yoğun talep nedeniyle bu yıl için tamamen, 2025 için ise büyük oranda dolmuş, daha doğrusu şimdiden satın alınmış durumda.

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Benzer şekilde Micron da HBM3E belleklerini Nvidia’ya tedarik edecek. Firma aynı zamanda kapasitesini artırmak için diğer alanlarda azaltım yapıyor. Samsung da HBM3 için Nvidia ile anlaştı, HBM3E için ise görüşmeler sürüyor. Bellek firmaları Nanya, ADATA ve TEAMGROUP’un da DDR5 ve hatta DDR4 için önümüzdeki çeyreklerde fiyat artışı nedeniyle bir gelir artışı beklentisi içinde olduğuna dikkat çekiliyor.

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DDR5 fiyatları yüzde 20 oranında artacak