RAM alacak olanlar dikkat: DDR5 fiyatları yüzde 20 oranında artacak

Yeni bir rapora göre DDR5 fiyatlarını önümüzdeki dönemlerde bir fiyat artışı bekliyor. Bu fiyat artışının arkasındaki neden ise yapay zeka. Üretken yapay zeka uygulamalarına hayat veren donanımlarda yoğun bir şekilde HBM bellekler kullanılıyor ve buradaki yoğun talep artışı RAM üretiminin daraltılmasına neden oluyor. Aktarılanlara göre Sk hynix, DDR5 DRAM fiyatlarını yüzde 15-20 oranında artırmaya hazırlanıyor ve firma, Samsung ve Micron’un da benzer adımlar atacağını söylüyor.
DDR5 fiyatları artıyor
UDN'den gelen yeni bir rapora göre Samsung'un ardından en büyük ikinci DRAM üreticisi konumunda olan SK hynix, DDR5 fiyatlarını yüzde 15-20 oranında artırmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Nanya, ADATA ve TEAMGROUP'un düşük fiyatlı envanterden faydalanması bekleniyor.
Dünyadaki DRAM ihtiyacının çok büyük bir kısmını Samsung, SK hynix ve Micron karşılıyor. Ancak bu firmalar gelir kat sayısı daha yüksek olan HBM belleklerden mümkün olan en üst düzeyde yararlanmak istiyor. Sk Hynix, halihazırda HBM pazarının lideri konumunda ve ağırlıklı olarak Nvidia’ya tedarikte bulunuyor. Firma son nesil HBM3E üretimini artırmak için DDR5 gibi diğer DRAM üretim kapasitelerini düşürmeyi değerlendiriyor. Sk Hynix’in HBM üretim kapasitesi yoğun talep nedeniyle bu yıl için tamamen, 2025 için ise büyük oranda dolmuş, daha doğrusu şimdiden satın alınmış durumda.
Benzer şekilde Micron da HBM3E belleklerini Nvidia’ya tedarik edecek. Firma aynı zamanda kapasitesini artırmak için diğer alanlarda azaltım yapıyor. Samsung da HBM3 için Nvidia ile anlaştı, HBM3E için ise görüşmeler sürüyor. Bellek firmaları Nanya, ADATA ve TEAMGROUP’un da DDR5 ve hatta DDR4 için önümüzdeki çeyreklerde fiyat artışı nedeniyle bir gelir artışı beklentisi içinde olduğuna dikkat çekiliyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99898/sk-hynix-tells-customers-it-will-raise-ddr5-dram-prices-by-15-20-samsung-micron-to-follow/index.html https://money.udn.com/money/story/11162/8159808 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.