Bellek devlerinin arasına dördüncü oyuncu katılıyor: Çinli CXMT

CXMT'nin büyümesi etkileyici
Eğer bu tahmin gerçekleşirse, CXMT'nin yükselişi küresel DRAM piyasasını derinden etkileyebilir. Yaklaşık üç yıl önce, CXMT'nin küresel DRAM pazarındaki payı yüzde 2'nin altındaydı. Ancak şirketin DDR4, LPDDR4 ve LPDDR5 üretim kapasitesindeki artış, bu oranı 2024'te yüzde 10 seviyesine çıkarabilir. Gou Jiazhang, CXMT'nin DDR5 üretimini artırmasıyla bu oranın 2025 sonlarına doğru yüzde 15’e ulaşabileceğini belirtti. İlginç bir şekilde ise pazar takipçisi TrendForce’un raporlarında CXMT görünmüyor.
Medya raporlarına göre, CXMT’nin üretim kapasitesi 2022’de aylık 70.000 wafer işleminden, 2023’te 120.000’e ve 2024’te 200.000’e çıktı. Verimlilik oranlarının da makul seviyede olduğu düşünülürse, CXMT’nin pazar payındaki artış dikkat çekici bir hızda gerçekleşiyor.
CXMT’nin halihazırda küresel akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 20'sine hakim olan Xiaomi ve Transsion ile bazı kazançlı tedarik sözleşmeleri olduğu bildiriliyor. Ayrıca Çinli PC üreticilerine DRAM tedariki de yapıyor. Ancak pazarın asıl kazançlı kısmı olan kurumsal tarafta firmanın etkisi sınırlı. Kurumsal taraf daha güvenilir üreticilerle çalışma eğilimde olduğundan CXMT’nin bir şeyleri kanıtlaması gerekebilir. DRAM pazarı uzun bir süredir agresif fiyat savaşlarından kaçınıyor, dördüncü bir oyuncunun güçlü girişi ile fiyatlarda düşüş yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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