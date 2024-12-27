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    Bellek devlerinin arasına dördüncü oyuncu katılıyor: Çinli CXMT

    Çinli bellek üreticisi Changxin Memory Technologies (CXMT), önümüzdeki yıllarda pazarın yüzde 15'ini ele geçirerek fiyat savaşları başlatabilir. Micron, Samsung ve SK hynix için çanlar çalıyor.
    Bellek devlerinin arasına dördüncü oyuncu katılıyor: Çinli CXMT Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli dinamik rastgele erişim belleği (DRAM) üreticisi Changxin Memory Technologies (CXMT), önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel bellek pazarının yüzde 15'ine kadarını ele geçirebilir. Bu öngörü, SSD kontrolörleri geliştiren Silicon Motion Technology'nin genel müdürü Gou Jiazhang tarafından dile getirilmiş durumda. Görünüşe göre Micron, Samsung ve SK hynix haricinde pazara yeni bir büyük oyuncu daha dahil oluyor.

    CXMT'nin büyümesi etkileyici

    Eğer bu tahmin gerçekleşirse, CXMT'nin yükselişi küresel DRAM piyasasını derinden etkileyebilir. Yaklaşık üç yıl önce, CXMT'nin küresel DRAM pazarındaki payı yüzde 2'nin altındaydı. Ancak şirketin DDR4, LPDDR4 ve LPDDR5 üretim kapasitesindeki artış, bu oranı 2024'te yüzde 10 seviyesine çıkarabilir. Gou Jiazhang, CXMT'nin DDR5 üretimini artırmasıyla bu oranın 2025 sonlarına doğru yüzde 15’e ulaşabileceğini belirtti. İlginç bir şekilde ise pazar takipçisi TrendForce’un raporlarında CXMT görünmüyor.

    Medya raporlarına göre, CXMT’nin üretim kapasitesi 2022’de aylık 70.000 wafer işleminden, 2023’te 120.000’e ve 2024’te 200.000’e çıktı. Verimlilik oranlarının da makul seviyede olduğu düşünülürse, CXMT’nin pazar payındaki artış dikkat çekici bir hızda gerçekleşiyor.

    Bellek devlerinin arasına dördüncü oyuncu katılıyor: Çinli CXMT Tam Boyutta Gör
    Bu arada XMT ve Fujian Jinhua’nın DDR4 bellekleri yüzde 50 indirimle sattığı belirtiliyor. Bu agresif fiyatlandırma stratejisi, büyük üreticilerin DDR4 üretimini azaltmak zorunda kalmasına yol açtı. Şimdi ise CXMT'nin DDR5 üretimine geçiş yaptığı bildiriliyor. Şirketin, DDR5 piyasasında da benzer bir düşük maliyet stratejisi izleyip izlemeyeceği veya kârlılığa öncelik vererek daha yüksek fiyatlar talep edip etmeyeceği merak konusu.

    CXMT’nin halihazırda küresel akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 20'sine hakim olan Xiaomi ve Transsion ile bazı kazançlı tedarik sözleşmeleri olduğu bildiriliyor. Ayrıca Çinli PC üreticilerine DRAM tedariki de yapıyor. Ancak pazarın asıl kazançlı kısmı olan kurumsal tarafta firmanın etkisi sınırlı. Kurumsal taraf daha güvenilir üreticilerle çalışma eğilimde olduğundan CXMT’nin bir şeyleri kanıtlaması gerekebilir. DRAM pazarı uzun bir süredir agresif fiyat savaşlarından kaçınıyor, dördüncü bir oyuncunun güçlü girişi ile fiyatlarda düşüş yaşanabilir.

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