RAM almak için doğru zaman olabilir: Fiyatlardaki düşüş yavaşlıyor

Bellek fiyatlarındaki düşüş yavaşlıyor
Stoklar eridikten sonra düşük olan üretim miktarları fiyatların artışını tetikleyebilir. Daha önceki çeyreklerde gördüğümüz yüzde 20’ye varan fiyat düşüşlerinin ardından ibre yavaş yavaş tersine dönüyor da diyebiliriz. Öte yandan DRAM endüstrisinin içinde bulunduğu durum kesinlikle zorlu ve toparlanmanın tam olarak ne zaman gerçekleşeceği belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)