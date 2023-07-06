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    Anlık Bildirim

    RAM almak için doğru zaman olabilir: Fiyatlardaki düşüş yavaşlıyor

    Birkaç dönemdir bellek sektöründeki fiyatlar ciddi şekilde düşüş gördü. Tüketici talebinin düşük kalmasından kaynaklanan bu durum, RAM fiyatlarını düşürdü ancak ibre tersine dönmek üzere.
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    Talep artarken RAM fiyatlarındaki düşüş yavaşlıyor Tam Boyutta Gör
    Bellek sektöründe yaşanan ve temelde azalan talep ve müşteri ilgisizliğinden kaynaklanan keskin fiyat düşüşünün ardından, DRAM fiyatlarındaki düşüşler son dönemde yavaşlıyor. Bunun nedeni olarak ise tüketicilerin artık belleklere talep göstermeye başlaması gösteriliyor. Yani bellek fiyatları mevcut durumun aşağısını görmeyebilir.

    Bellek fiyatlarındaki düşüş yavaşlıyor

    Talep artarken RAM fiyatlarındaki düşüş yavaşlıyor Tam Boyutta Gör
    TrendForce, mevcut çeyrek için DDR5 fiyat düşüşünün yüzde 0-5'e gerilediğini bildirdi. Bununla birlikte TrendForce, DRAM ürünleri için fiyat iyileşmesinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ve durumun 2024 yılına kadar benzer kalacağını da belirtti. Fiyat düşüş trendindeki bu gerilemenin bir diğer faktörü ise Samsung, Micron gibi sektör liderlerinin üretimlerini önceki çeyreklere göre daha hızlı azaltmalarıyla ilgili. Çoğu sektörde bu tip benzer hamleler görebiliyoruz. Üretimi kısarak stokların tükenmesi ve dolayısıyla da kıtlık kaynaklı fiyat artışı sağlanması hedefleniyor. Benzer durum DDR4 bellekler için de geçerli ve önümüzdeki çeyreklerde fiyatlarının yüzde 3-8 oranında düşmesi bekleniyor.

    Stoklar eridikten sonra düşük olan üretim miktarları fiyatların artışını tetikleyebilir. Daha önceki çeyreklerde gördüğümüz yüzde 20’ye varan fiyat düşüşlerinin ardından ibre yavaş yavaş tersine dönüyor da diyebiliriz. Öte yandan DRAM endüstrisinin içinde bulunduğu durum kesinlikle zorlu ve toparlanmanın tam olarak ne zaman gerçekleşeceği belirsiz.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 19 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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