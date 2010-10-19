Sapphire'in Radeon HD 6870 modeli de gün ışığına çıktı

Ekran kartı üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından biri olan Sapphire'in, Radeon HD 6870 tabanlı yeni modeli de gün ışığına çıktı. Özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeliyle kıyaslandığında, üst model olan Radeon HD 6870'in ilk modeli için Sapphire'in referans tasarımdan ayrılmadığını görüyoruz. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 ve 1120x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan yeni model, çift slot tasarıma sahip. Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörü bulunan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI, HDMI ve iki ade Mini DisplayPort konnektörünü kullanıyor. Crossifre X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 gibi teknolojilere destek sunan Sapphire Radeon HD 6870, 22 Ekim'de yapılacak resmi lansmanla aynı anda tüm dünyada satışa sunulacak. Sapphire Radeon HD 6870 için henüz açıklanmış net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.