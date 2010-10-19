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Sapphire'in Radeon HD 6870 modeli de gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
25,4b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından biri olan Sapphire'in, Radeon HD 6870 tabanlı yeni modeli de gün ışığına çıktı. Özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeliyle kıyaslandığında, üst model olan Radeon HD 6870'in ilk modeli için Sapphire'in referans tasarımdan ayrılmadığını görüyoruz. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 ve 1120x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan yeni model, çift slot tasarıma sahip. Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörü bulunan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI, HDMI ve iki ade Mini DisplayPort konnektörünü kullanıyor. Crossifre X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 gibi teknolojilere destek sunan Sapphire Radeon HD 6870, 22 Ekim'de yapılacak resmi lansmanla aynı anda tüm dünyada satışa sunulacak. Sapphire Radeon HD 6870 için henüz açıklanmış net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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unixslax 9 yıl
5850 bence 6950 çikana kadar $
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UzmaN345 9 yıl
Artık testleri bekliyoruz
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El Mukteda 9 yıl
oc kapasitesini merak ettim. eğer oc kapasitesi iyi olmazsa 5850 tercih edilebilir halen.
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DH Misafiri 9 yıl
ben o 500ün üstüne braz daha katr bi ekran kartı paarsına xbox360 alırm oynayamadnz btn oyunları oynarm:D bsuna para e. kartı işlemci hani oyunlar??? oyun konsolda.
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helvetia 9 yıl

DH Misafiri

ben o 500ün üstüne braz daha katr bi ekran kartı paarsına xbox360 alırm oynayamadnz btn oyunları oynarm:D bsuna para e. kartı işlemci hani oyunlar??? oyun konsolda.

Misafirsin diye bişey demiyorum.
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vidoko 9 yıl
tasarım çok klasik olmuş hele oresim çok matt duruyorr ..
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Elektroterm 9 yıl
Bu 6870 lerin kart boyu biraz uzun gibi görünüyor.
Kaç cm olduğunu bilen var mı?
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Man From Atlantis 9 yıl

Elektroterm

Bu 6870 lerin kart boyu biraz uzun gibi görünüyor.

Kaç cm olduğunu bilen var mı?


5850 ile aynı 24.5cm
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Chembond 9 yıl
First.

@FX57

Bir konuda özellikle bilgi almak istiyorum: Bu kartlarda 4'lü shader mı kullanılıyor yoksa 5'li shader mı?

Fuad 5'li olduğunu söyledi. AMD'ye ait dökümanlarda ve söylentilerde 4'lü olduğu belirtiliyor. Sizden doğrusunu öğrenmek istedim.
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forvet09 9 yıl
bu soğutma tiplerini hiç sevmiyorum. karta da hiç ısınamadım..
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