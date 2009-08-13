Scythe'den çok amaçlı yeni kasa paneli; Kaze Station 3.5

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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Japonya merkezli donanım üreticisi Scythe çok amaçlı yeni kasa panelini duyurdu. Firmanın Kaze Station 3.5 adını verdiği yeni panel fonksiyonel yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 3.5-inç sürücü yuvasına takılan panel ile fan kontrolü yapılabildiği gibi farklı cihazlar için konumlandırılan I/O portları ile hızlı donanım kurulumu da sağlanıyor.

Üzerinde harici depolama cihazları için bir adet eSATA ve dört adet USB 2.0 portu ile ses ve mikrofon çıkışlarının yer aldığı Kaze Station 3.5 ayrıca iki ayrı fan için kontrolcü olarak ta kullanılabiliyor. Siyah ve Gümüş olmak üzere çift renk seçeneğine sahip olduğu belirtilen Scythe Kaze Station 3.5, 22.50$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatı üzerinden önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.

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