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Scythe'den çok amaçlı yeni kasa paneli; Kaze Station 3.5

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe'den çok amaçlı yeni kasa paneli; Kaze Station 3.5
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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Japonya merkezli donanım üreticisi Scythe çok amaçlı yeni kasa panelini duyurdu. Firmanın Kaze Station 3.5 adını verdiği yeni panel fonksiyonel yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 3.5-inç sürücü yuvasına takılan panel ile fan kontrolü yapılabildiği gibi farklı cihazlar için konumlandırılan I/O portları ile hızlı donanım kurulumu da sağlanıyor.

Üzerinde harici depolama cihazları için bir adet eSATA ve dört adet USB 2.0 portu ile ses ve mikrofon çıkışlarının yer aldığı Kaze Station 3.5 ayrıca iki ayrı fan için kontrolcü olarak ta kullanılabiliyor. Siyah ve Gümüş olmak üzere çift renk seçeneğine sahip olduğu belirtilen Scythe Kaze Station 3.5, 22.50$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatı üzerinden önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.

Scythe'den çok amaçlı yeni kasa paneli; Kaze Station 3.5
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Scythe'den çok amaçlı yeni kasa paneli; Kaze Station 3.5
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mesAt 10 yıl
Gereksiz değil oldukça gereksiz..
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Aktif Çamur 10 yıl
estetik sıfır
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acbold 10 yıl
e-sata için değer o fiyat. güzel bir ürün
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Tolgá 10 yıl
gereksiz
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sp@wn 10 yıl

DEATH71

gereksiz


Aynen
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abdulkadir.alan 10 yıl
Bana biraz gereksiz gibi geldi cunku bircok yeni kasada bu ozelliler zaten standart olarak geliyor
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Master_Evil 10 yıl
bide bluetooth koysalar oluyor mu acaba
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