Bakan Uraloğlu: Siber güvenlikte 100 tam puan alarak rol model olduk

Siber güvenlikte tam puan
Bakan Uraloğlu, "Her gün 400'den fazla büyük saldırı ve 10 milyondan fazla zararlı erişimin engelleniyor. Her gün 17 milyon IP adresi sürekli olarak taranıyor. Ve bunlar bizim dört veya beş tane yerli yazılımımızla yapılıyor. Uluslararası Haberleşme Komisyonu Birliği'nin 2024 yılı değerlendirmesinde ülkemiz siber güvenlik anlamında 100 tam puan alarak rol model ülkelerden bir tanesi oldu. Buda bizim arkadaşlarımızın ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ve bu geliştirdiğimiz; Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca, bunlar tamamen yerli ve milli Türk mühendislerimizin yaptığı yazılımlardır. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.
Panel soruşturmasında 8 şüpheli yakalandı
Öte yandan geçtiğimiz gün Anadolu Ajansı tarafından bildirilen habere göre "Panel" soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlarından hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Şüphelilerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla elde edip sızdıktan ya da verileri sızıntı yoluyla bizzat temin eden şahıslardan aldıktan sonra bu verileri "panel" adı verilen sorgulama ekranına taşıdıkları fezlekede yer aldı.
Hazırlanan 8 şüpheli hakkında "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme vb" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Panel soruşturması, bilindiği üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılmıştı. Panel adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel veri ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı belirlenmişti.
Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği anlaşılmıştı. 25 ilde 30 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında yazılım ve bilgisayar mühendisi ile bilgisayar programcısının da bulunduğu 35'i çocuk 69 şüpheli gözaltına alınmıştı.Kaynakça https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/bakan-uraloglu-acikladi-turkiye-siber-guvenlikte-rol-model https://www.aa.com.tr/tr/gundem/panel-sorusturmasi-fezlekesinde-sucun-kamuya-karsi-islendigi-vurgusu-/3479415 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem
41 Kişi Okuyor (10 Üye, 31 Misafir) 26 Masaüstü 15 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
292 kez okundu.
12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Abdulkadir Uraloğlu ve