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    Bakan Uraloğlu: Siber güvenlikte 100 tam puan alarak rol model olduk

    Katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin siber güvenlikte tam puan alarak rol model olduğunu söyledi.
    Bakan Uraloğlu: Siber güvenlikte tam puan alarak rol model olduk Tam Boyutta Gör
    Katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığın üzerinde çalıştığı konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin siber güvenlik anlamında 100 tam puan alarak rol model ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

    Siber güvenlikte tam puan

    Bakan Uraloğlu, "Her gün 400'den fazla büyük saldırı ve 10 milyondan fazla zararlı erişimin engelleniyor. Her gün 17 milyon IP adresi sürekli olarak taranıyor. Ve bunlar bizim dört veya beş tane yerli yazılımımızla yapılıyor. Uluslararası Haberleşme Komisyonu Birliği'nin 2024 yılı değerlendirmesinde ülkemiz siber güvenlik anlamında 100 tam puan alarak rol model ülkelerden bir tanesi oldu. Buda bizim arkadaşlarımızın ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ve bu geliştirdiğimiz; Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca, bunlar tamamen yerli ve milli Türk mühendislerimizin yaptığı yazılımlardır. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

    Panel soruşturmasında 8 şüpheli yakalandı

    Öte yandan geçtiğimiz gün Anadolu Ajansı tarafından bildirilen habere göre "Panel" soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlarından hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

    Bakan Uraloğlu: Siber güvenlikte tam puan alarak rol model olduk Tam Boyutta Gör
    Hazırlanan fezlekede, şüphelilerin, "panel" adı verilen ve vatandaşların kimlik numaralarıyla irtibatlı olarak sorgulama yapılan (MERNİS benzeri) bir ekranı, yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla elde edip sisteme sızdıktan sonra internet ortamında para kazanmak amacıyla yükledikleri aktarıldı. Şüphelilerin "Panel" adı verilen sorgu ekranının MERNİS ve bu sisteme entegre kurumlarla irtibatlı sorgular yapabildiğinin de altı çizildi.

    Şüphelilerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla elde edip sızdıktan ya da verileri sızıntı yoluyla bizzat temin eden şahıslardan aldıktan sonra bu verileri "panel" adı verilen sorgulama ekranına taşıdıkları fezlekede yer aldı.

    Hazırlanan 8 şüpheli hakkında "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme vb" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

    Panel soruşturması, bilindiği üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılmıştı. Panel adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel veri ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı belirlenmişti.

    Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği anlaşılmıştı. 25 ilde 30 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında yazılım ve bilgisayar mühendisi ile bilgisayar programcısının da bulunduğu 35'i çocuk 69 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Kaynakça https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/bakan-uraloglu-acikladi-turkiye-siber-guvenlikte-rol-model https://www.aa.com.tr/tr/gundem/panel-sorusturmasi-fezlekesinde-sucun-kamuya-karsi-islendigi-vurgusu-/3479415
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    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

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    Sempron 3200 20 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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    ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Abdulkadir Uraloğlu ve
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    ps ne demek fazla parol öldürür mü ayak parmağımı çarptım morardı ne yapmalıyım bol gelen gözlük nasıl daraltılır sim kartlı kamera ne kadar internet harcar

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