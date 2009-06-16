Scythe'den yeni bilgisayar kasası; Fenris Wolf

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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Tokyo merkezli donanım üreticisi Scythe, Alman kasa modifikasyoncusu Benjamin "benny" Franz ile iş birliğine giderek hazırladığı yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Scythe'nin Fenris Wolf kod adını taşıyan ve DIY yani Kendin Yap segmenti için firma tarafından hazırlanan ilk modeli olduğu belirtilen yeni kasa, 527 × 203 × 455 mm boyutlarında ve 6 Kg ağırlığında.

Siyah renkli tasarıma sahip olan tamamı Alüminyum Fenris Wolf, 5 adet harici 5.25-inç sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor. Ayrıca dör adet sabit disk sabitleyicisine sahip olan Fenris Wolf'un üst panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve iki de USB 2.0 konnektörü bulunuyor. Su soğutma sistemleriyle uyum için iki kanalı bulunan yeni kasanın standart soğutmasını ise 80 devir/dakika'da çalışan 120mm'lik iki adet fan karşılıyor.

Scythe Fenris Wolf, yurt dışında 100 Avro'luk fiyat üzerinden satışa sunulmuş durumda.

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