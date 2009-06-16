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Scythe'den yeni bilgisayar kasası; Fenris Wolf

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,4b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe'den yeni bilgisayar kasası; Fenris Wolf
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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Tokyo merkezli donanım üreticisi Scythe, Alman kasa modifikasyoncusu Benjamin "benny" Franz ile iş birliğine giderek hazırladığı yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Scythe'nin Fenris Wolf kod adını taşıyan ve DIY yani Kendin Yap segmenti için firma tarafından hazırlanan ilk modeli olduğu belirtilen yeni kasa, 527 × 203 × 455 mm boyutlarında ve 6 Kg ağırlığında.

Siyah renkli tasarıma sahip olan tamamı Alüminyum Fenris Wolf, 5 adet harici 5.25-inç sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor. Ayrıca dör adet sabit disk sabitleyicisine sahip olan Fenris Wolf'un üst panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve iki de USB 2.0 konnektörü bulunuyor. Su soğutma sistemleriyle uyum için iki kanalı bulunan yeni kasanın standart soğutmasını ise 80 devir/dakika'da çalışan 120mm'lik iki adet fan karşılıyor.

Scythe Fenris Wolf, yurt dışında 100 Avro'luk fiyat üzerinden satışa sunulmuş durumda.

Scythe'den yeni bilgisayar kasası; Fenris Wolf
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Scythe'den yeni bilgisayar kasası; Fenris Wolf
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Scythe'den yeni bilgisayar kasası; Fenris Wolf
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murettep 10 yıl
bunu alacağıma gmc h70 alırım hem o 7 kgdan fazla:D
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BARKU 10 yıl
kasa,sadelikten ölmek üzere
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Momo-Oz 10 yıl
hiç beğenmedim 50 milyonluk kasalara benziyo aynı
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hsngencer 10 yıl
yan kapakta ne cam nede fan yeri koymuslar.sogutması pek iyi olacagını sanmam.
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IeVeN 10 yıl
100 avro luk fiyatı pahalı kabul edilebilir ama gerek sade ve şık oluşu gerekse de malzeme kalitesi oldukça iyi görünüyor. 6 KG olmasıda cabası )
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designr 10 yıl
ben böyle sade kasaları daha çok seviyorum. hoş bir kasa.
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artenis 10 yıl
bazen sadelik en iyi gosteristir.
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Eşref_37 10 yıl

Orjinalden alıntı: K.Kahriman

çok gösterişsiz ve basit bir kasa


Katılmamak elde degil.
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Tolgá 10 yıl
ben sevdim güzel ve sade bir kasa
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Chris Brown 10 yıl
89$ dan satılsa alan çıkabilir.
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bodyman700 10 yıl
3.5" hdd ler için olan yeri göremedim ayrı bir aparatla mı takılıyor yoksa full 5.25" mi anlayamadım. ayrıca kasa gerçekten basit olmuş çok bir fonksiyonu yok ve sanırım kasa midtower. biraz daha üzerine koyup truvatek phalanx falan alınsa (yada enermax uber chakra) daha iyi olur.
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K.Kahriman 10 yıl
çok gösterişsiz ve basit bir kasa
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empas 10 yıl

Orjinalden alıntı: K.Kahriman

çok gösterişsiz ve basit bir kasa


katılıyorum. everest'in bir kaç modeli bile bu kasadan daha gösterişli
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