Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi hafıza kartları, taşınabilir cihazlardan kameralara, giyilebilir cihazlara ve hatta el konsollarına kadar pek çok sektörde vazgeçilmez hale geldi. Bu bağlamda SanDisk, Panasonic ve Toshiba tarafından kurulan SD Birliği (SD Association), yeni standartlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak topluluk, SD Express'in yeni sürümü SD Express 9.1 standardını duyurdu.

SD Express 9.1 tanıtıldı

Birlikten yapılan açıklamaya göre SD 9.1 standardı ile birlikte microSD hızları ikiye katlanarak 2.0 GB/sn'ye ulaşacak. Tabii ki bu gelişmenin arkasında PCIe 4.0 ve NVMe mimarileri yer alıyor. Ek olarak bu yeni sürüm, her cihazın hangi hız sınıfına ihtiyaç duyduğunu ve her SD Express kartının neyi desteklediğini gösteren yeni bir etiketleme sistemi ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Böylece kartın ihtiyacınızı karşılayıp karşılamayacağına veya daha fazla bilgiye, kutu ve kullanım kılavuzu üzerindeki işaretlerden ulaşılabilecek. Ayrıca yenilikler bunlarla sınırlı değil. SD Birliği, çoklu veri akışı ve verimlilik konusunda yepyeni özellikler duyurdu.

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Bunlardan ilki yani Çoklu akış desteği, hız sınıfı aşılmadığı takdirde kullanıcıların bir SD karta birden fazla akış kaydetmesine ve aktarmasına olanak tanıyacak. Birlik, bu desteğin özellikle araçlar ve gözetleme sistemlerine fayda sağlayacağını düşünüyor. Termal yönetim sistemi ise, kartların aşırı ısıdan zarar görmesini engelleyecek.

Tam Boyutta Gör Bu yenilikler her ne kadar etkileyici olsa da, standardın daha güncel bir donanım gerektireceğini belirtelim. Dolayısıyla yeni nesil SD kartların ve okuyucuların pazara ulaşması muhtemelen zaman alacak. Bu devam ederken SD Birliği (SD Association), mevcut hızları 4 GB/s'ye kadar çıkarmayı planlıyor.

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SD Express 9.1 tanıtıldı: SD kart hızları iki katına çıkıyor