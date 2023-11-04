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    Anlık Bildirim

    SD Express 9.1 tanıtıldı: SD kart hızları iki katına çıkıyor

    Hafıza kartlarında her geçen gün daha yüksek hızlara ve kapasitelere ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda SD Birliği (SD Association), yepyeni özellikler sunan SD Express 9.1'i duyurdu. İşte özellikleri
    SD Express 9.1 tanıtıldı: SD kart hızları iki katına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi hafıza kartları, taşınabilir cihazlardan kameralara, giyilebilir cihazlara ve hatta el konsollarına kadar pek çok sektörde vazgeçilmez hale geldi. Bu bağlamda SanDisk, Panasonic ve Toshiba tarafından kurulan SD Birliği (SD Association), yeni standartlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak topluluk, SD Express'in yeni sürümü SD Express 9.1 standardını duyurdu.

    SD Express 9.1 tanıtıldı

    Birlikten yapılan açıklamaya göre SD 9.1 standardı ile birlikte microSD hızları ikiye katlanarak 2.0 GB/sn'ye ulaşacak. Tabii ki bu gelişmenin arkasında PCIe 4.0 ve NVMe mimarileri yer alıyor. Ek olarak bu yeni sürüm, her cihazın hangi hız sınıfına ihtiyaç duyduğunu ve her SD Express kartının neyi desteklediğini gösteren yeni bir etiketleme sistemi ile geliyor. 

    SD Express 9.1 tanıtıldı: SD kart hızları iki katına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Böylece kartın ihtiyacınızı karşılayıp karşılamayacağına veya daha fazla bilgiye, kutu ve kullanım kılavuzu üzerindeki işaretlerden ulaşılabilecek. Ayrıca yenilikler bunlarla sınırlı değil. SD Birliği, çoklu veri akışı ve verimlilik konusunda yepyeni özellikler duyurdu.

    Bunlardan ilki yani Çoklu akış desteği, hız sınıfı aşılmadığı takdirde kullanıcıların bir SD karta birden fazla akış kaydetmesine ve aktarmasına olanak tanıyacak. Birlik, bu desteğin özellikle araçlar ve gözetleme sistemlerine fayda sağlayacağını düşünüyor. Termal yönetim sistemi ise, kartların aşırı ısıdan zarar görmesini engelleyecek. 

    SD Express 9.1 tanıtıldı: SD kart hızları iki katına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Bu yenilikler her ne kadar etkileyici olsa da, standardın daha güncel bir donanım gerektireceğini belirtelim. Dolayısıyla yeni nesil SD kartların ve okuyucuların pazara ulaşması muhtemelen zaman alacak. Bu devam ederken SD Birliği (SD Association), mevcut hızları 4 GB/s'ye kadar çıkarmayı planlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 19 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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