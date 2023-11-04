SD Express 9.1 tanıtıldı: SD kart hızları iki katına çıkıyor

Birlikten yapılan açıklamaya göre SD 9.1 standardı ile birlikte microSD hızları ikiye katlanarak 2.0 GB/sn'ye ulaşacak. Tabii ki bu gelişmenin arkasında PCIe 4.0 ve NVMe mimarileri yer alıyor. Ek olarak bu yeni sürüm, her cihazın hangi hız sınıfına ihtiyaç duyduğunu ve her SD Express kartının neyi desteklediğini gösteren yeni bir etiketleme sistemi ile geliyor.
Bunlardan ilki yani Çoklu akış desteği, hız sınıfı aşılmadığı takdirde kullanıcıların bir SD karta birden fazla akış kaydetmesine ve aktarmasına olanak tanıyacak. Birlik, bu desteğin özellikle araçlar ve gözetleme sistemlerine fayda sağlayacağını düşünüyor. Termal yönetim sistemi ise, kartların aşırı ısıdan zarar görmesini engelleyecek.
@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.