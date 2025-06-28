Amazon Prime Gaming bu hafta 3 yeni oyun hediye ediyor!

Amazon Prime Gaming hediyeleri
Kaçıranlar için Haziran ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Saints Row 2, Mordheim: City of the Damned, The Abandoned Planet, Station to Station ve Death Squared dahil olmak üzere 10'dan fazla oyun eklenmişti. Bu hafta listeye dahil olan oyunlar ise, Thief: Deadly Shadows, Jupiter Hell ve Gallery of Things: Reveries olacak.
- Thief: Deadly Shadows (GOG code)
- Jupiter Hell (GOG code)
- Gallery of Things: Reveries (Legacy games code)
Amazon Prime Gaming kütüphanesinin Haziran ayı listesine ve tarihlerine ulaşabilirsiniz. Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming Haziran oyunları:
- Mordheim: City of the Damned (GOG code)
- The Abandoned Planet (Amazon Games app)
- Station to Station (Amazon Games app)
- Death Squared (GOG code)
- Saints Row IV: Re-Elected
- STAR WARS™: Rebellion
- Saints Row 2
- TOEM
- Dungeon of the ENDLESS™ Definitive Edition
- Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
- Dark Envoy (GOG code)
- Fate: Undiscovered Realms (GOG code)
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