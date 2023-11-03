Tam Boyutta Gör Samsung‘un amiral gemisi Galaxy S24 serisi için geri sayım resmen başladı. Bu bağlamda akıllı telefonların üretime girdiği ve lansman tarihinin yakın olduğu belirtilmişti. Son olarak Güney Kore merkezli yayın kuruluşu SBS Biz, bu tarihe açıklık getirdi. Amiral gemisi telefonlar beklenenden erken geliyor.

Galaxy S24 serisi için tarih verildi

Hatırlayacak olursak Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S23 serisi, 17 Şubat 2023 tarihinde tanıtılmıştı. Yeni raporlar ise, halefi olacak Galaxy S24 serisi için daha erken bir tarihe işaret ediyor.

Koreli merkezli yayın kuruluşu SBS Biz'in raporuna göre Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliği 17 Ocak tarihinde düzenlenecek. Daha önce sektöre yakınlığı ile tanınan Ice Universe, bu etkinlik için 18 Ocak tarihine işaret etmişti. Ancak ABD ve Çin arasındaki saat farkı göz önüne alındığında her iki tarihte birbirleri ile tutarlı olabilir.

Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı 8 sa. önce eklendi

Qualcomm'dan yapılan açıklamaya göre Galaxy S24 serisi telefonlar, pazara göre Qualcomm ve Exynos işlemcili olarak ayrılacak. Yani Galaxy S24 ve S24 Plus'ta Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleri ile karşılaşacağız. Galaxy S24 Ultra'nın ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Niketim kıyaslama platformlarından alınan bilgiler de bunu doğruladı.

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Galaxy S24 serisi için tarih verildi! Artık çok yakın