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    Galaxy S24 serisi için tarih verildi: Artık çok yakın

    Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtım tarihine ilişkin yeni bir rapor ortaya çıktı. Güney Kore'den gelen bilgilere göre bekleyiş çok yakında sona erecek. İşte detaylar...
    Galaxy S24 serisi için tarih verildi! Artık çok yakın Tam Boyutta Gör
    Samsung‘un amiral gemisi Galaxy S24 serisi için geri sayım resmen başladı. Bu bağlamda akıllı telefonların üretime girdiği ve lansman tarihinin yakın olduğu belirtilmişti. Son olarak Güney Kore merkezli yayın kuruluşu SBS Biz, bu tarihe açıklık getirdi. Amiral gemisi telefonlar beklenenden erken geliyor.

    Galaxy S24 serisi için tarih verildi

    Hatırlayacak olursak Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S23 serisi, 17 Şubat 2023 tarihinde tanıtılmıştı. Yeni raporlar ise, halefi olacak Galaxy S24 serisi için daha erken bir tarihe işaret ediyor. 

    Koreli merkezli yayın kuruluşu SBS Biz'in raporuna göre Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliği 17 Ocak tarihinde düzenlenecek. Daha önce sektöre yakınlığı ile tanınan Ice Universe, bu etkinlik için 18 Ocak tarihine işaret etmişti. Ancak ABD ve Çin arasındaki saat farkı göz önüne alındığında her iki tarihte birbirleri ile tutarlı olabilir.

    Qualcomm'dan yapılan açıklamaya göre Galaxy S24 serisi telefonlar, pazara göre Qualcomm ve Exynos işlemcili olarak ayrılacak. Yani Galaxy S24 ve S24 Plus'ta Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleri ile karşılaşacağız. Galaxy S24 Ultra'nın ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Niketim kıyaslama platformlarından alınan bilgiler de bunu doğruladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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