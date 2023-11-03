Galaxy S24 serisi için tarih verildi: Artık çok yakın

Galaxy S24 serisi için tarih verildi
Hatırlayacak olursak Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S23 serisi, 17 Şubat 2023 tarihinde tanıtılmıştı. Yeni raporlar ise, halefi olacak Galaxy S24 serisi için daha erken bir tarihe işaret ediyor.
Koreli merkezli yayın kuruluşu SBS Biz'in raporuna göre Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliği 17 Ocak tarihinde düzenlenecek. Daha önce sektöre yakınlığı ile tanınan Ice Universe, bu etkinlik için 18 Ocak tarihine işaret etmişti. Ancak ABD ve Çin arasındaki saat farkı göz önüne alındığında her iki tarihte birbirleri ile tutarlı olabilir.
Qualcomm'dan yapılan açıklamaya göre Galaxy S24 serisi telefonlar, pazara göre Qualcomm ve Exynos işlemcili olarak ayrılacak. Yani Galaxy S24 ve S24 Plus'ta Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleri ile karşılaşacağız. Galaxy S24 Ultra'nın ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Niketim kıyaslama platformlarından alınan bilgiler de bunu doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.