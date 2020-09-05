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    SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor

    Okyanus tabanını çöplerden arındırmak üzere hayata geçirilen SeaClear isimli proje, otonom şekilde işleyen robotlar ve yapay zekâdan güç alarak denizleri temizleyecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor
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    Denizlerin ve okyanusların kirlenmesine neden olan plastik ve diğer atıklar, gezegenimizin %80’ini kaplayan su birikintilerinin yüzeyine kıyasla okyanus tabanında daha yüksek oranda bulunuyor. Çoğunlukla insan gözünün göremeyeceği derinliklere inen bu atıklar, deniz canlıları başta olmak üzere okyanus ekosistemi üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.

    Avrupa Birliği destekli SeaClear isimli bir proje, söz konusu atıkları yapay zekâya sahip otonom robot ve dron yardımıyla temizleyerek bu alanda insan faktörünü mümkün olduğunca devreden çıkarmaya hazırlanıyor.

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    SeaClear takımı bir adet dron, iki adet su altı robotu ile bir adet insansız yüzey aracından oluşmakta. Takımın kalbinin ise insansız yüzey aracı olduğunu söyleyebiliriz. Su altı robotlarına özel kablolar aracılığıyla enerji sağlayan araç, aynı zamanda robotların gönderdiği bilgileri işleyen bir bilgisayara sahip. Dron ve su altı robotlarından birinin görevi ise çöp tespiti yapmak.

    SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor
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    Çöp tespiti işlemi, öncelikle dronun havadan deniz yüzeyini robotun ise su altını taramasıyla başlıyor. Her iki bölgede de atık tespit edilmesi halinde deniz yatağında da çöp olduğu kabul edilerek ikinci robot devreye sokuluyor. Evlerimizde kullandığımız robot süpürgelere benzer bir mantıkla işleyen araç, dipteki artıkları toplayıp yüzeydeki geminin çöp kutusuna döküyor.

    Yapay zekâ ise robotların deniz canlılarını çöple karıştırmaması aşamasında devreye girmekte. Bu sayede oluşturulan algoritmalar, mercan gibi doğal yapıların yanlışlıkla toplanmasını engellemek üzere geliştirilmiş.

    SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor
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    Araştırma ekibi, bahar döneminde Hamburg Limanı gibi endüstriyel bir alan ile Dubrovnik sahilleri gibi turistik ve birbirlerinden tamamen farklı bölgelerde denemeler yapmış. 20 ila 30 m. arasındaki derinlikte yapılan denemelerde başarılı sonuçlar alındığı ifade ediliyor.



    https://newatlas.com/environment/seaclear-project-seabed-garbage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    oan (Ahmet Saraç) 5 gün
    Maalesef öyle
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    monacomen 5 gün (düzenlendi)
    Sorun onların toplanması değil onların doğaya atılmasını engelleyememek. Saniyede 10.000 ton poşet doğaya ve denizlere atılırken bu cihazın bir poşeti toplaması yaklaşık 10 dolar ile 1 saatini alacaktır. Şu an plastik ve endüstriyel atıkların toplanması için harcanan zaman, mesai, maliyet ve iş gücü aynı ürünü kullanıp atılmasının milyarda biri kadar. Ne yazık ki sadece kendimizi kandırıyoruz.
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