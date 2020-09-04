THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı

2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle “Türkiye’nin en değerli markası” olan Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 iştiraki olacak yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.İlginizi Çekebilir THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Bilişim departmanı ayrı bir şirket olabilir
AirportHaber'den Murat Herdem, bu haftaki köşe yazısında bilişim departmanının ayrılacağını kaleme almıştı. Herdem'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"THY'nin dijital alt yapısının ve siber güvenliğinin teslim edildiği departman için tıpkı uçuş akademisinde olduğu gibi anonim şirket olmasına yönelik adımlar atıldığı bilgisi geldi."
Kaynakça https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873329 https://www.airporthaber.com/thy-haberleri/thy-teknoloji-sirketi-kuracagini-acikladi.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cengiz bey gibi düşünün bu halkın
Bim 41.7 milyar tl.
Turkcell 32 milyar tl
Thy şuan 15 milyar tl turkcelin yarısı bile etmiyor.
Onca devlet imtiyazına rağmen. Devlet tarafından monopolleştirilmiş olmasına rağmen. Devletin hantallığının kanıtıdır. Bu yüzden özelleştirme şart.
anlaşılan yüksek teknolojili bok üretecekler
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THY, kap ve