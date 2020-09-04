THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı

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2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle “Türkiye’nin en değerli markası” olan Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 iştiraki olacak yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

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THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Bilişim departmanı ayrı bir şirket olabilir

AirportHaber'den Murat Herdem, bu haftaki köşe yazısında bilişim departmanının ayrılacağını kaleme almıştı. Herdem'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"THY'nin dijital alt yapısının ve siber güvenliğinin teslim edildiği departman için tıpkı uçuş akademisinde olduğu gibi anonim şirket olmasına yönelik adımlar atıldığı bilgisi geldi."

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