Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı

    Türk Hava Yolları (THY), KAP'a yaptığı başvuruyla yüzde 100 iştiraki olacağı yeni bir teknoloji şirketi kurulacağını açıkladı. Gelen bilgilere göre; bilişim departmanı ayrı bir şirket olacak.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    7,1b
    1
    46
    havacılık
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle “Türkiye’nin en değerli markası” olan Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 iştiraki olacak yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı

    THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca Bkz. "Apple’dan geri vites: iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliği gecikecek"

    Bilişim departmanı ayrı bir şirket olabilir

    AirportHaber'den Murat Herdem, bu haftaki köşe yazısında bilişim departmanının ayrılacağını kaleme almıştı. Herdem'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

    "THY'nin dijital alt yapısının ve siber güvenliğinin teslim edildiği departman için tıpkı uçuş akademisinde olduğu gibi anonim şirket olmasına yönelik adımlar atıldığı bilgisi geldi."



    Kaynakça https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873329 https://www.airporthaber.com/thy-haberleri/thy-teknoloji-sirketi-kuracagini-acikladi.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yingyangtwinz 6 gün en beğenilen
    Başına da Elif Can Yetim geçsin.
    2 Yanıt Yanıtla +53
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    murdocklawless (Murdock Lawless) 6 gün
    arkadaşım thy teknikten yeni emekli oldu. içerdeki rezillikleri anlat anlat bitiremedi. liyakatsizlik paçalardan akıyormuş yani.
    Yanıtla +41
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 6 gün
    kartal imam hatipten sonra eyüp imam hatiplilere de yönetim kurulu işi çıktı elhamdülillah
    Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    merakla bekliyorum ilerisi için
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 1 gün
    Her yer doldu tabi en az 3 çocuk dendi bunlara iş lazım güzel hamle destekliyorum.



    cengiz bey gibi düşünün bu halkın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muradisdan (murat *****) 1 gün
    Haberde ciddi yanlışlık var thy en değerli marka falan değil hatta ilk 10 da bile değil. Zorlarsan ilk 20 şirket içine anca girer 1-2 örnek vereyim.

    Bim 41.7 milyar tl.

    Turkcell 32 milyar tl

    Thy şuan 15 milyar tl turkcelin yarısı bile etmiyor.

    Onca devlet imtiyazına rağmen. Devlet tarafından monopolleştirilmiş olmasına rağmen. Devletin hantallığının kanıtıdır. Bu yüzden özelleştirme şart.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 1 gün muradisdan
    Bazı kurumları elde tutuyorlar bence paket servis yapıp özelleştircekler mesela çaykur bile yıllar sonra zarar etmeye başladı biz çay üreticisiyiz bize bile haksızlık ederek zarar ediyor düşünün
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    extra34 1 gün
    bankalar da bu şekilde yapıyor. denizbank, finansbank, garanti vs birçoğu hep teknoloji şirketi adı altında çalıştırıyor btyi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    balcis 4 gün
    thy'nin tamamı torpilli dolu diyorsun adamlar güreşçiyi banka yönetim kuruluna atadılar karşı çıktıkları örnek belediyeye bir kız alınmış chp liyakatı bitirmiş bak bak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lastyksbenderr (Ozan Demir) 6 gün (düzenlendi)
    ilkokul mezunu gelir yönetim kuruluna
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V2 (Vince ) 6 gün
    Umatim bu zamana kadar ki ise alim politikasini uygumazlar ofis isine benzemez bu yazilim ve teknoloji kismi uzmanlik gerektirir. Cok umutlu degilim umarim yanilirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    .Davy Jones. (Fatih more) 6 gün
    THY'nin zaten genel müdür yardımcılığı seviyesinde bir ar-ge merkezi var. Şirketin tüm i.t işlerini yapıyor yaklaşık 1000 kişi çalışıyor. Bildiğim kadarıyla liyakatın en yüksek olduğu bölüm burası thy'de. Airport haber de yazdığına göre bu birim thy'den ayrılarak yeni bir şirket oluyor yani ortada 0'dan kurulan bir yapı yok. Sadece ismi değişiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BigBoss16 (Big Boss) 6 gün
    Tebrikler THY. Geç kalınmış ama faydası olacak bir karar. 👏👏👏
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    snurks1499 6 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    anlaşılan yüksek teknolojili bok üretecekler
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7143 kez okundu.
    35 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    THY, kap ve
    4 etiket daha THY teknoloji şirketi Türkiye Haberleri Türk Hava Yolları Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Windows Defender zararlı yazılım indirmek için kullanılabilir 5 gün COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz 5 gün Galaxy S20 FE tüm özellikleriyle karşımızda: Samsung'un yeni F/P telefonu olabilir 5 gün AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi 5 gün Almanların koronavirüs aşısı Türkiye’de bin kişi üzerinde test edilecek 5 gün Redmi Note 10'un tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı 6 gün Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor 6 gün Microsoft Surface Duo, 2021 yılından önce ABD dışında satılmayacak 6 gün Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül) 6 gün Fiyat / performans yarışı: Snapdragon 732 ve Helio G95 geldi 6 gün HTC CEO’su görevi bıraktı 6 gün Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı 6 gün Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 6 gün SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor 6 gün Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero 6 gün Xiaomi Mi TV Horizon Edition'ın temel özellikleri ve tasarımı sızdırıldı 6 gün Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor 6 gün Windows 10 yeni güncellemesinde ses ve metin iletişimine odaklanıyor 6 gün Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var 6 gün Honor Watch ES akıllı bileklik maliyete odaklanıyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı Sonraki Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı 6 gün Nvidia Reflex teknolojisini detaylandırdı 6 gün Honor Watch GS Pro dayanıklılığı ön plana çıkarıyor 1 hf. TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı 1 hf. Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu 1 hf. Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül) 1 hf. Crysis Remastered sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek 1 hf. Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı 1 hf. Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe 1 hf. Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı! 1 hf. RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı 1 hf. Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı 1 hf. Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor 1 hf. Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü 1 hf. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi 1 hf. Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro 1 hf. 360'tan D806 model isimli çocuk odası ve güvenlik kamerası 1 hf. Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor 1 hf. Beton delici bomba: SARB-83 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız