Seagate 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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Sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Seagate, 2010 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2 Ekim'de tamamlanan son çeyrek sonuçlarına göre Seagate, 46.3 milyon sabit disk satarak (bir önceki çeyrekte 40.6 milyon) gelirini 2.66 milyar dolara çıkarmayı başararak 179 milyon dolar kâr açıkladı ve yaz dönemi olmasına karşın yılın ilk dilimine kıyasla verimli bir çeyrek geçirmeyi başardı.

Seagate henüz son kullanıcılara yönelik herhangi bir katı hâl sürücüsü (SSD) duyurmuş olmasa da, bir önceki çeyrekte özellikle kurumlara yönelik SSD satışına başlayarak yeni nesil depolama teknolojileri yarışı için hazırlık içerisinde olduğunun sinyallerini de verdi. Firma içinde bulunduğumuz çeyrekte ise 153-160 milyon disk satılacağını ve kendi gelirinin 2.75 - 2.85 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor.