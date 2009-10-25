Seagate 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Seagate, 2010 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2 Ekim'de tamamlanan son çeyrek sonuçlarına göre Seagate, 46.3 milyon sabit disk satarak (bir önceki çeyrekte 40.6 milyon) gelirini 2.66 milyar dolara çıkarmayı başararak 179 milyon dolar kâr açıkladı ve yaz dönemi olmasına karşın yılın ilk dilimine kıyasla verimli bir çeyrek geçirmeyi başardı.
Seagate henüz son kullanıcılara yönelik herhangi bir katı hâl sürücüsü (SSD) duyurmuş olmasa da, bir önceki çeyrekte özellikle kurumlara yönelik SSD satışına başlayarak yeni nesil depolama teknolojileri yarışı için hazırlık içerisinde olduğunun sinyallerini de verdi. Firma içinde bulunduğumuz çeyrekte ise 153-160 milyon disk satılacağını ve kendi gelirinin 2.75 - 2.85 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor.
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Ucuzda olsa artık almam kolay kolay.
Çok çektirdi çoook...
şuan bendede 2 tane wd takılı sata2 ve ide olmak üzere 160+80 sorun yaşamıyorum gayet iyi çıktı.Casper ile birlikte gelmişti.
samsung fiyat performans olsun +güvenilirlik olsun bozulma oranına göre çok daha iyi şuan
yc#1
26.10.2009 Saat: 10:31
"Zaten garantiye giden disklerin çoğu ilk 1 yılda gerçekleşiyor" gerekçesiyle garanti süresini indirmişlerdi. Lakin 7200.11 serisiyle yaşanan sorunlar ve küresel kriz hesapları altüst ettiği gibi WD'nin ekmeğine yağ sürdü.
WD nin hakkını yiyorsun daha öncede kullandım ve yeni aldığım 1 tb cavier black var kullanıyorum kaliteli ve sağlam yani seagate nin başarısızlığı yüzünden almıyorum WD yi uygun ve sağlam olduğundan aldım.
HDD satışlarıyla ilgili yüzdelik bilgi verebilecek var mı ?
Şu garanti süresini 2 yıla çekmeleri pek hoş olmadı yalnız, Seagate'in 5yıl garantili ürünlerini özledik.