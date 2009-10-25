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Seagate 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Seagate, 2010 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2 Ekim'de tamamlanan son çeyrek sonuçlarına göre Seagate, 46.3 milyon sabit disk satarak (bir önceki çeyrekte 40.6 milyon) gelirini 2.66 milyar dolara çıkarmayı başararak 179 milyon dolar kâr açıkladı ve yaz dönemi olmasına karşın yılın ilk dilimine kıyasla verimli bir çeyrek geçirmeyi başardı.

Seagate henüz son kullanıcılara yönelik herhangi bir katı hâl sürücüsü (SSD) duyurmuş olmasa da, bir önceki çeyrekte özellikle kurumlara yönelik SSD satışına başlayarak yeni nesil depolama teknolojileri yarışı için hazırlık içerisinde olduğunun sinyallerini de verdi. Firma içinde bulunduğumuz çeyrekte ise 153-160 milyon disk satılacağını ve kendi gelirinin 2.75 - 2.85 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor.


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kjetlee 10 yıl
Seagate mi aman benden uzak olsun.
Ucuzda olsa artık almam kolay kolay.
Çok çektirdi çoook...
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Kef14 10 yıl
46,3 milyon diskin 3/1'ini rapid almıştır
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acbold 10 yıl
@alacakll
şuan bendede 2 tane wd takılı sata2 ve ide olmak üzere 160+80 sorun yaşamıyorum gayet iyi çıktı.Casper ile birlikte gelmişti.
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demircibu 10 yıl
piyasada en çok bozulan garantiye dönen disk seagatedir w.d iyidir ama sesli ve ısınır baya..

samsung fiyat performans olsun +güvenilirlik olsun bozulma oranına göre çok daha iyi şuan
1 Yanıt Yanıtla
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alacakll 10 yıl

yc#1
26.10.2009 Saat: 10:31
"Zaten garantiye giden disklerin çoğu ilk 1 yılda gerçekleşiyor" gerekçesiyle garanti süresini indirmişlerdi. Lakin 7200.11 serisiyle yaşanan sorunlar ve küresel kriz hesapları altüst ettiği gibi WD'nin ekmeğine yağ sürdü.
WD nin hakkını yiyorsun daha öncede kullandım ve yeni aldığım 1 tb cavier black var kullanıyorum kaliteli ve sağlam yani seagate nin başarısızlığı yüzünden almıyorum WD yi uygun ve sağlam olduğundan aldım.
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karayulun 10 yıl
Aylar önce aldığım yeni nesil freeagentgo nun içindeki st9250315as diskim dosya aktarırken aniden arızalandı. mekanik sorun yüzünden bu bana pahalıya mal oldu!! laboratuvarda kurtardılar dosyaları. benim diskin üretenlerine değil parçalarını tasarlayan mühendislere çok sövdüm. hiç güvenmeyin yedek tutmaktan ve kaliteli ve sağlam bir disk seçmekten başka doğru bir adım yok.
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acbold 10 yıl
seagate'den başka hdd alacağımı düşünmüyorum. 98 yılında 2. el olarak aldığım hdd bile şuan halen sağlam duruyor :)
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yc#1 10 yıl
"Zaten garantiye giden disklerin çoğu ilk 1 yılda gerçekleşiyor" gerekçesiyle garanti süresini indirmişlerdi. Lakin 7200.11 serisiyle yaşanan sorunlar ve küresel kriz hesapları altüst ettiği gibi WD'nin ekmeğine yağ sürdü.
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musandia 10 yıl
1TB alacam ama en sonki aldığım 11 serisi arıza yaptığından çok kararsızım
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sertacaygun 10 yıl
Western sıkıştırıyo Seagate'i diye biliyorum. Yanlış mıyım ?
HDD satışlarıyla ilgili yüzdelik bilgi verebilecek var mı ?
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Diablo 10 yıl
7200.11 ile imajı zedelendi ancak yeni ürünleri fena değil.

Şu garanti süresini 2 yıla çekmeleri pek hoş olmadı yalnız, Seagate'in 5yıl garantili ürünlerini özledik.
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sagopakey78 10 yıl
seagate neden ssd hazırlayıp satışa sunmuyor anlayabilmiş değilim. piyasada ocz, kingston, team group, intel gibi devlerin çok başarılı ssd leri var. fiyatlar da inşallah zamanla uygun miktarlara düşecek...
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sft67 10 yıl
seagate ürünlerini seviyorum,tavsiye de ederim iyi ürün satan kazanıyor piyasada
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BlackEagle 10 yıl
Seagate devri son kullandığım 7200.11 serisi ile bitmiştir benim için. Alıp kullananlara saygı duyarım ama bu marka kasamın içine adımını atamaz artık.

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TELESCOPE 10 yıl
evet gerçektende iyi ürün satanlar piyasadaki yerlerini koruyorlar
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