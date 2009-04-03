Seagate 2TB kapasiteli sabit diskini hazırlıyor

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SSD pazarına ne zaman ve hangi modellere giriş yapacağı merak konusu olan Seagate, rakibi Western Digital'den sonra 2TB kapasiteli sabit sürücüsünü duyuracak bir diğer disk üreticisi olmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere Western Digital geçtiğimiz haftalarda Caviar Black serisi ürün gamı dahilinde endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini duyurmuştu.

Gelen yeni bilgilere göre Western Digital'den sonra ezeli rakibi Seagate de 2TB kapasiteli sabit diskini kullanıma sunuyor. Mayıs ayında lanse edileceği belirtilen yeni diskin 500GB kapasiteli plakalar kullanacağı belirtilirken, 7200 devir/dakika hızında çalışacağı ve Barracuda çatısı altında lanse edileceği belirtilirken fiyatlandırma hakkındaysa henüz net bir bilgi yok.