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Seagate 2TB kapasiteli sabit diskini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate 2TB kapasiteli sabit diskini hazırlıyor
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SSD pazarına ne zaman ve hangi modellere giriş yapacağı merak konusu olan Seagate, rakibi Western Digital'den sonra 2TB kapasiteli sabit sürücüsünü duyuracak bir diğer disk üreticisi olmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere Western Digital geçtiğimiz haftalarda Caviar Black serisi ürün gamı dahilinde endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini duyurmuştu.

Gelen yeni bilgilere göre Western Digital'den sonra ezeli rakibi Seagate de 2TB kapasiteli sabit diskini kullanıma sunuyor. Mayıs ayında lanse edileceği belirtilen yeni diskin 500GB kapasiteli plakalar kullanacağı belirtilirken, 7200 devir/dakika hızında çalışacağı ve Barracuda çatısı altında lanse edileceği belirtilirken fiyatlandırma hakkındaysa henüz net bir bilgi yok.


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arkanoid 10 yıl
geçse ne olcak geçmese ne olcak diskler ve problemlerinden biktik yapcaksa ssd yapsin.
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_AMADEUS_ 10 yıl
Peki bunlar normal harddisk değilmi,yani harici değil?

Harici olanı ne zaman çıkar 2 tb lıklar?
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Batuist 10 yıl
Seagate bu SSD pazarına girmedikçe bu SSD pazarı kolay kolay hareketlenmeyecek.. ben kilit firmanın seagate olduğuna inanıyorum.. ama adamlar hala plak döndürmeyle uğraşıyorlar..
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MaDMaxiBo 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

Seagate bu SSD pazarına girmedikçe bu SSD pazarı kolay kolay hareketlenmeyecek.. ben kilit firmanın seagate olduğuna inanıyorum.. ama adamlar hala plak döndürmeyle uğraşıyorlar..








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sertacaygun 10 yıl
500GB x 4 plaka. Peki şu anda üretilebilen en yüksek depğolama alanı nedir plaka başına ?
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electronica 10 yıl

Yazılım, güncelleme, çökme v.b sorunlar yaşanmayacaksa bu diskten almak isterim.
Şu konuda da bilgi almak isterim: Kapasite arttıkça diskin hantallığı da artar mı?
Diyelim ki 2 TB Seagate diski depo olarak kullanıyorsun, 720p filmleri yükledin.
Film klasörünü açman, aradığın filmi bulman, tıklayıp BS Player ile açman falan 500 GB'lık
Seagate'ye göre daha mı uzun sürer? Aradaki zaman farkı ne kadardır acaba? Az veya çok?
Buna erişim süresi mi deniyor acaba? Bu şekilde sade vatandaşın anlayabileceği testler var mı acaba?
Yorumlar için teşekkürler ...

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