Seagate 600GB kapasiteli en hızlı sabit diski duyurdu; Cheetah 15K.7

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Depolama çözümlerinde endüstri yüksek hızlı SSD'lere ve yeni nesil SATA-III teknolojisine yoğunlaşmış durumda. Önümüzdeki yıllarda depolama dünyasında etkin rol üstlenmesi beklenen bu iki teknolojinin yaygınlaşması için çalışmalar yapıladursun sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Seagate, profesyonel kullanıcılar için hazırladığı 600GB kapasiteli yeni sürücüsüyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Cheetah 15K.7 modeli destek verdiği SAS 2.0 standardıyla SATA-III ara birimindeki gibi 6Gbps'lik veri transfer hızını destekleyebiliyor.

Açıklanan özellikleri itibariyle fiber kanal teknolojisini de kullanabilen ve 4Gb/sn'lik transfer hızını destekleyen sürücü, 15000 devir/dakika hızınıda çalışıyor ve 16MB ön bellek kapasitesiyle geliyor. PowerTrim desteği ile %40 oranında daha yüksel IOPS/watt performansı sunduğu belirtilen sürücünün 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresini desteklediği açıklandı.

15000 devir/dakika hızında çalışan 600GB kapasiteli ilk sabit disk olarak lanse edilen Seagate Cheetah 15K.7 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.