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Seagate 600GB kapasiteli en hızlı sabit diski duyurdu; Cheetah 15K.7

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate 600GB kapasiteli en hızlı sabit diski duyurdu; Cheetah 15K.7
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Depolama çözümlerinde endüstri yüksek hızlı SSD'lere ve yeni nesil SATA-III teknolojisine yoğunlaşmış durumda. Önümüzdeki yıllarda depolama dünyasında etkin rol üstlenmesi beklenen bu iki teknolojinin yaygınlaşması için çalışmalar yapıladursun sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Seagate, profesyonel kullanıcılar için hazırladığı 600GB kapasiteli yeni sürücüsüyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Cheetah 15K.7 modeli destek verdiği SAS 2.0 standardıyla SATA-III ara birimindeki gibi 6Gbps'lik veri transfer hızını destekleyebiliyor.

Açıklanan özellikleri itibariyle fiber kanal teknolojisini de kullanabilen ve 4Gb/sn'lik transfer hızını destekleyen sürücü, 15000 devir/dakika hızınıda çalışıyor ve 16MB ön bellek kapasitesiyle geliyor. PowerTrim desteği ile %40 oranında daha yüksel IOPS/watt performansı sunduğu belirtilen sürücünün 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresini desteklediği açıklandı.

15000 devir/dakika hızında çalışan 600GB kapasiteli ilk sabit disk olarak lanse edilen Seagate Cheetah 15K.7 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Rusty 10 yıl
ssd de sanki çok ucuzdu da ssd diyorsunuz
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grafiker 10 yıl
SSD lerin hala ısınma gibi dertleri var server sistemlerde gece gündüz açık olan sistemlerde zamanla çok fazla ısınabiliyormuş bu yüzden birazdaha gelişecek gibi ama gelecek ssd lerde. Bunun yanında çok iyi yapsalarda üretim maliyetlerinin minumama düşsede normal herddisklrin inciğini cinciğini çıkarmadan o fabrikalardan ciddi kar edene kadar bırakmazlar.
hız müthiş ama raptorlar bile çok ısınıyorken bunlar nasıl olacak
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kaansen32 10 yıl
15000 devir iyi hoşta 16 mb önbellek niye onu anlamadım 32 mb varken yada 64 mb ye geçmek varken?
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GuiWan 10 yıl
onları da satacaklar, sırayla :)
bu sistemli kazıklamaya bişey sistem deniyordu ya adını unuttum.
cep telefonlarındaki mp artışları gibi, gıdım gıdım.

zyka

15000 devir iyi hoşta 16 mb önbellek niye onu anlamadım 32 mb varken yada 64 mb ye geçmek varken?
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KANUNI61 10 yıl
bencede ssd lerle fiyatıyla kapışabilir ve ssd lerden cokdabüyük depolama alanına sahip
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sertacaygun 10 yıl
10.000 devirlik cihazlar bile çok az hafızaya sahipken, bu ürün uçmuş hakkaten... SSD fiyatlarıyla kapışabilir bu...
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venom88 10 yıl
Bençe bunlar ssd ler iyiçe yaygınlaşmadan ellerdeki malları çıkarmaya yönelik çalışmalar sata 3 destekli bir ssd bu ürünü direk 3 e katlar..
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enderak 10 yıl
SSD ler hala bunları silemedi mi ? :)
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Deboras 10 yıl
Isınma bir yana, ses acaba nasıl olur :)
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fatihcanery 10 yıl
seagate bence bunları bırakıp ,ssd lere ağırlık versin.geleceğin depolama birimi çünkü ssd
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alperen_69 10 yıl
bunlar sanki hala şahin modifiyesi gibi geliyor
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Confusion 10 yıl
Güzel özelliklerle donatılmış bir ürün ama
15000 devir/dakika hızınıda çalışıyor
olayı çok ısınır mı diye düşündürüyor!
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_AMADEUS_ 10 yıl
4Gb/sn müthiş bir rakam.
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