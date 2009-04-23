Seagate, Barracuda LP serisi düşük güç tüketimli sabit diskler hazırlıyor

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Depolama dünyasının lider isimlerinden Seagate rakibi Western Digital'in düşük güç tüketimli Caviar Green serisine karşı yeni bir hazırlık içerisinde. Firmanın Barracuda LP (muhtemel açılım: Low Power - Düşük Güç) serisi dahilinde hazırladığı sabit disklerin, 5900 devir/dakika hızında çalıştığı ve bekleme durumunda 3W, yük altında ise 5.6W'lık güç tükettiği (Western Digital'in Caviar Green serisinde sırasıyla 3.7W ve 6W) belirtiliyor.

Barracuda LP serisi dahilinde ilk etapta 1TB, 1.5TB ve 2TB'lık üç farklı model olacak. 500GB'lık plaka kullanıldığı belirtilen yeni disklerin SATA-II arabirimiyle uyumlu oldukları ve 32MB'lık ön bellekle donatıldıkları belirtiliyor. Ortalama erişim süresi 14ms olarak tellaffuz edilen seri dahilindeki disklerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatlarının sırasıyla 118$, 156$ ve 358$ olacağı ifade ediliyor.